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Video Însoțitor în sala de nașteri. Ce spun viitoarele mame, dar și medicii despre proiectul de lege discutat, zilele acestea, în Parlament

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bebelus la nastere
Medicii și pacientele susțin că prezența unei persoane de încredere la naștere contribuie la reducerea anxietății pentru mamă. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Vestea că mamele ar putea avea dreptul să fie însoțite în sala de nașteri de o persoană apropiată a fost primită cu entuziasm de paciente și medici deopotrivă. Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin această experiență. În prezent, puține maternități de stat oferă această posibilitate. În schimb, majoritatea spitalelor private permit însoțitor în timpul nașterii naturale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen.

Mihaela este din Timișoara, are 29 de ani și a născut natural o fetiță. În sala de nașteri a fost doar cu medicii și asistentele.

„Mi-aș dori să se poată asista, cred că ar fi mult mai confortabil să ai pe cineva din familie cu tine. Fie că e soțul sau altcineva”, e de părere Mihaela Stepanescu.

Proiectul aflat acum în Parlament transformă posibilitatea de a avea pe cineva alături, la naștere și în timpul travaliului, într-un drept al mamei.

„Pe lângă acest aspect, proiectul mai spune că maternitățile vor trebui să asigure și intimitatea pacientelor, inclusiv prin separarea vizuală și auditivă a spațiilor de travaliu”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

În unele maternități, această posibilitate există deja, dar doar pentru naștere, nu și pentru travaliu.

„Pentru a putea participa, la noi este nevoie de cererea mămicii că dorește să fie însoțită, un aviz psihiatric al însoțitorului, bineînțeles există și o taxă pentru materialele de unică folosință și un triaj epidemiologic. La început au fost cereri mai puține, însă acum sunt cereri mai multe”, explică Larisa Tomescu, medic primar obstetrică-ginecologie Maternitatea Odobescu Timișoara.

„Aș fi vrut să mă asiste, într-adevăr, pe perioada travaliului, când este extrem de epuizant și stresant și tot ce vrei e să fie cineva care să te țină de mână”, mărturisește o tânără mămică.

„M-aș bucura! Personal, doar pe perioada travaliului mi-ar fi plăcut, dar în timpul nașterii, nu. Cred că e un pic traumatizant pentru un bărbat”, completează o altă mămică.

Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin experiența nașterii.

„Din punct de vedere psihologic, acest sprijin poate contribui la reducerea anxietății, la creșterea sentimentului de siguranță și la o experiență a nașterii percepută ca fiind mai pozitivă”, explică psihologul Alina Burghel.

Prezența însoțitorului va trebui să respecte normele de igienă și de siguranță, iar în cazuri justificate aceasta ar putea fi restricționată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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