Inspirat de problema rezolvată de Nicușor Dan la Olimpiada din 1988, un profesor din Focșani a ajuns celebru în lumea matematicii

Un profesor de matematică din Focșani a reușit să generalizeze celebra problemă de la Olimpiada Internațională de Matematică din 1988, rezolvată atunci de actualul președinte al României, Nicușor Dan, după ce a fost inspirat de un interviu televizat în care acesta a povestit cum a găsit soluția. Demonstrația, care transformă un exercițiu extrem de dificil dintr-un caz particular într-o formulă matematică generală, a fost publicată recent în Enciclopedia online a șirurilor de numere întregi (OEIS), una dintre cele mai importante baze de date științifice din lume.

Problema de matematică propusă la Olimpiada Internațională din 1988, desfășurată în Australia, este considerată una dintre cele mai dificile din istoria competiției.

Doar 11 elevi din întreaga lume au reușit să o rezolve complet, iar printre ei s-a aflat și Nicușor Dan, pe atunci elev olimpic, astăzi președintele României.

Exercițiul cerea găsirea unor soluții într-un caz foarte specific, iar rezolvarea presupunea calcule complexe și o bună înțelegere a relațiilor dintre numere.

Inspirația a venit dintr-un interviu TV

Profesorul Mihai Teodor, fost cadru didactic la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani, a transmis că a revenit asupra problemei după ce l-a văzut pe Nicușor Dan povestind într-un interviu televizat cum a reușit să o rezolve în 1988.

„Am văzut o emisiune în care domnul președinte a povestit cum a rezolvat acea problemă: a încercat mai multe metode și, într-un final, a ajuns la o soluție în cinci pagini, într-o oră și un sfert. M-am gândit și eu la problemă și am reușit să o rezolv printr-o altă metodă”, a declarat profesorul pentru AGERPRES.

De la o soluție la o întrebare mult mai mare

După ce a găsit propria rezolvare, Mihai Teodor și-a pus o întrebare esențială: „dacă problema poate fi rezolvată pentru un caz, nu poate fi rezolvată pentru toate cazurile posibile?”

Cu alte cuvinte, el a vrut să afle dacă există o formulă care să funcționeze pentru toate valorile numerelor implicate, nu doar pentru exemplul din olimpiadă.

„După ce am rezolvat-o, mi-am pus întrebarea dacă nu pot afla toate valorile parametrilor implicați, pentru toate valorile a și b, adică generalizarea problemei respective”, a mai spus profesorul.

În urma cercetării, acesta a reușit să identifice structura matematică din spatele problemei și să obțină o formulă generală care descrie toate soluțiile posibile.

Astfel, problema din 1988 apare acum doar ca un caz special al unui rezultat mult mai larg.

„Peste tot apăreau doar cazuri particulare, obținute cu ajutorul calculatorului. Lipsea formula generală, prezentarea completă a tuturor soluțiilor. Asta am încercat să fac și am reușit”, a explicat profesorul Mihai Teodor.

Publicare într-o bază de date matematică de top

Rezultatul a fost acceptat și publicat în OEIS (Enciclopedia online a șirurilor de numere întregi), una dintre cele mai importante resurse matematice din lume, consultată de cercetători și universități de prestigiu.

Publicarea confirmă faptul că descoperirea profesorului român are valoare științifică internațională.

Formula obținută nu este doar teorie. Ea poate fi aplicată în rezolvarea ecuațiilor cu numere întregi, tipuri de exerciții care se studiază din gimnaziu până la liceu și apar frecvent la concursuri și olimpiade.

Prin această generalizare, multe probleme similare pot fi rezolvate mai rapid și mai clar.

