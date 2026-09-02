Întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu: Vor fi furnizate imagini de pe camerele de supraveghere din Parlament

Conducerea Camerei Deputaților a aprobat cererea unei comisii parlamentare pentru a furniza imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins întâlnirea controversată dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu.

Cererea a fost înaintată de Cosmina Cerva, președinta Comisiei pentru constituționalitate din Senat. Comisia anchetează „împrejurările în care a avut loc” întâlnirea controversată dintre Tănăsescu și Bolojan.

„În temeiul acestei hotărâri, vă solicităm să puneţi la dispoziţia comisiei înregistrările audio-video din TOATE spaţiile care cuprind imagini cu domnul Ilie Bolojan şi doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, din data de 14 august a.c., în mod special ale căilor de acces către biroul președintelui Senatului”, se arată în cererea aprobată de conducerea Camerei Deputaților.

Este vorba despre întâlnirea controversată din 14 august, de dinaintea deciziei CCR care viza Legea integrității.

Simina Tănăsescu, șefa CCR, a spus la acel moment că discuția nu a vizat activitatea Curții, ci exclusiv problema spațiilor administrative de care instituția are nevoie. Detalii, pe larg, aici.

„De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”, a fost și reacția premierului Ilie Bolojan, la acel moment.

Editor : M.G.