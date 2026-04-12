Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, de la teme făcute cu ajutorul chatbot-urilor până la decizii profesionale. Invitați la emisiunea „În fața ta”, difuzată duminică la Digi24, Vasile Bănescu și părintele Francisc Doboș au vorbit despre limitele, riscurile și responsabilitatea folosirii acestor instrumente. Cei doi au subliniat că miza reală nu este existența lor, ci modul în care sunt utilizate și reglementate.

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR și actual membru al CNA, a explicat că inteligența artificială nu poate fi calificată moral în sine.

„Inteligența artificială e un instrument perfect neutru. Ca orice instrument, ca acest telefon, ca orice folosim, întotdeauna contează cum folosești un instrument. În mod cert folosesc inteligența artificială, nefăcând rabat de cea naturală, atât cât este. Problema care a apărut la nivelul studiilor abundente deja pe temă este că folosirea în exces a inteligenței artificiale atrage după sine niște fenomene care ne sărăcesc. De exemplu, delegarea responsabilității, delegarea gândirii, copii care își fac temele, care de fapt nu și le fac, le încredințează inteligenței artificiale. Mintea lor nu mai lucrează, mintea lor se împuținează, se blochează, nu mai este folosit mușchiul minții și al inteligenței naturale. Deci s-a constatat că IQ-ul, în general, scade în ultimii ani din cauza nefolosirii inteligenței pe care o avem. Inteligența artificială este un instrument și nu trebuie privit niciodată ca un subiect inteligent”, a declarat Bănescu, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

Acesta a atras atenția și asupra modului în care sunt construite și antrenate aceste sisteme, dar și asupra nevoii de reguli clare.

„Inteligența artificială este o rețea neuronală virtuală în care se varsă informație pe care ea și-o preia, pe care o fructifică. Se spune că învață singură deja. Și e adevărat, deși nu expresiile acestea sunt cele mai potrivite, probabil. Dar ea are în spate niște oameni care o antrenează. Depinde de antrenor, depinde de omul care îi transmite lucruri. Se discută și suntem interesați de asta, ar trebui să fim, de reglementarea etică. Marea problemă a inteligenței artificiale nu este prezența ei, pentru că va fi benefică în foarte multe direcții, ci reglementarea etică”, a subliniat Vasile Bănescu.

Doboș: „Deocamdată, inteligența artificială e politicoasă și te îngână în sentimente”

La rândul său, preotul Francisc Doboș, paroh la Biserica Sacre-Coeur din Capitală, a subliniat importanța unei raportări lucide la noile tehnologii.

„Important e să deosebim instrumentele acestea, să nu le divinizăm, să nu dăm credit total, să avem sfânta îndoială față de orice instrument. Și aștept momentul când inteligența artificială așa parafrazeză, fie că e vorba de un instrument sau altul, nu îmi va da dreptate, când îmi va spune că sunt prost. Când mă va opri de la prostiile pe care le debitez. Pentru că, așa cum este construită inteligența artificială până în momentul acesta, nu prea te refuză. Deocamdată, e politicoasă. Adică te îngână în sentimente, îți dă dreptate de fiecare dată”, a precizat Doboș.

Întrebat dacă a folosit inteligența artificială, acesta a răspuns: „Da, cu siguranță”.

Rugat să ofere un exemplu de dialog pe care l-a avut cu AI pe teme religioase, părintele Francisc Doboș a replicat că nu a apelat la astfel de instrumente pentru dialogul spiritual.

„Nu, niciodată, nu am încercat până acum. Încă las la dospit, cu o drojdie spirituală, capacitatea mea să las cuvântul lui Dumnezeu să mă întâmpine, să dialoghez, să mă rog cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu am folosit. Folosesc alte instrumente, lecturi, dar despre Dumnezeu încă nu, nu am stat de vorbă cu inteligența artificială. Stau direct de vorbă cu Dumnezeu”, a mai afirmat Doboș.

Francisc Doboș a mai spus că nu a folosit niciodată ChatGPT ca să își scrie predicile.

„Nu aș spune acum că nu voi folosi niciodată”, a precizat el.

