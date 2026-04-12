Live TV

Exclusiv Inteligența artificială, între bine și rău. Vasile Bănescu: „Este un instrument perfect neutru”, Francisc Doboș: „Să nu o divinizăm”

Data actualizării: Data publicării:
Francisc Doboș Vasile Bănescu
Din articol
Doboș: „Deocamdată, inteligența artificială e politicoasă și te îngână în sentimente”

Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, de la teme făcute cu ajutorul chatbot-urilor până la decizii profesionale. Invitați la emisiunea „În fața ta”, difuzată duminică la Digi24, Vasile Bănescu și părintele Francisc Doboș au vorbit despre limitele, riscurile și responsabilitatea folosirii acestor instrumente. Cei doi au subliniat că miza reală nu este existența lor, ci modul în care sunt utilizate și reglementate.

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR și actual membru al CNA, a explicat că inteligența artificială nu poate fi calificată moral în sine.

„Inteligența artificială e un instrument perfect neutru. Ca orice instrument, ca acest telefon, ca orice folosim, întotdeauna contează cum folosești un instrument. În mod cert folosesc inteligența artificială, nefăcând rabat de cea naturală, atât cât este. Problema care a apărut la nivelul studiilor abundente deja pe temă este că folosirea în exces a inteligenței artificiale atrage după sine niște fenomene care ne sărăcesc. De exemplu, delegarea responsabilității, delegarea gândirii, copii care își fac temele, care de fapt nu și le fac, le încredințează inteligenței artificiale. Mintea lor nu mai lucrează, mintea lor se împuținează, se blochează, nu mai este folosit mușchiul minții și al inteligenței naturale. Deci s-a constatat că IQ-ul, în general, scade în ultimii ani din cauza nefolosirii inteligenței pe care o avem. Inteligența artificială este un instrument și nu trebuie privit niciodată ca un subiect inteligent”, a declarat Bănescu, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24.

Acesta a atras atenția și asupra modului în care sunt construite și antrenate aceste sisteme, dar și asupra nevoii de reguli clare.

„Inteligența artificială este o rețea neuronală virtuală în care se varsă informație pe care ea și-o preia, pe care o fructifică. Se spune că învață singură deja. Și e adevărat, deși nu expresiile acestea sunt cele mai potrivite, probabil. Dar ea are în spate niște oameni care o antrenează. Depinde de antrenor, depinde de omul care îi transmite lucruri. Se discută și suntem interesați de asta, ar trebui să fim, de reglementarea etică. Marea problemă a inteligenței artificiale nu este prezența ei, pentru că va fi benefică în foarte multe direcții, ci reglementarea etică”, a subliniat Vasile Bănescu.

La rândul său, preotul Francisc Doboș, paroh la Biserica Sacre-Coeur din Capitală, a subliniat importanța unei raportări lucide la noile tehnologii.

„Important e să deosebim instrumentele acestea, să nu le divinizăm, să nu dăm credit total, să avem sfânta îndoială față de orice instrument. Și aștept momentul când inteligența artificială așa parafrazeză, fie că e vorba de un instrument sau altul, nu îmi va da dreptate, când îmi va spune că sunt prost. Când mă va opri de la prostiile pe care le debitez. Pentru că, așa cum este construită inteligența artificială până în momentul acesta, nu prea te refuză. Deocamdată, e politicoasă. Adică te îngână în sentimente, îți dă dreptate de fiecare dată”, a precizat Doboș.

Întrebat dacă a folosit inteligența artificială, acesta a răspuns: „Da, cu siguranță”.

Rugat să ofere un exemplu de dialog pe care l-a avut cu AI pe teme religioase, părintele Francisc Doboș a replicat că nu a apelat la astfel de instrumente pentru dialogul spiritual.

„Nu, niciodată, nu am încercat până acum. Încă las la dospit, cu o drojdie spirituală, capacitatea mea să las cuvântul lui Dumnezeu să mă întâmpine, să dialoghez, să mă rog cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu am folosit. Folosesc alte instrumente, lecturi, dar despre Dumnezeu încă nu, nu am stat de vorbă cu inteligența artificială. Stau direct de vorbă cu Dumnezeu”, a mai afirmat Doboș.

Francisc Doboș a mai spus că nu a folosit niciodată ChatGPT ca să își scrie predicile.

„Nu aș spune acum că nu voi folosi niciodată”, a precizat el.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. Prezență masivă la urne. Cozi în țară și...
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie...
popi studenti
Sărbătoare fără granițe: Paște în stil românesc pentru studenții...
Gigi becali
Gigi Becali, amendat în noaptea de Înviere după ce a fost prins cu...
Ultimele știri
„Avem nevoie de o pace adevărată”: Armistițiul de Paște nu reușește să risipească atmosfera sumbră din Ucraina devastată de război
Anchetă în Mureș după vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Reghin. 14 monumente funerare, răsturnate
Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Vietnamul îl cheamă într-o vizită fără precedent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Gigi Becali a rămas fără permis chiar în ziua de Paște! Cu ce viteză a fost prins patronul de la FCSB
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu...
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în...
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Gabriela Cristea, transformare spectaculoasă după ce a slăbit 30 kg: "Nu m-am operat". S-a pozat și în costum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...