Interlopi din clanul Cârpaci, acuzaţi că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania. Poliția a descins la locuința lor

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au percheziţionat, joi, la cererea autorităţilor germane, locuinţa a doi membri ai clanului Cârpaci, acuzaţi că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Descinderea a avut loc în baza unui Ordin European de Anchetă, emis de autorităţile din Germania - Procuratura din Munchen, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de persoane.

Pe numele celor doi au fost emise în Germania mandate europene de arestare.

Conform unor surse judiciare, Gradu şi Ileana Cârpaci din Timişoara sunt acuzaţi că au dus un cetăţean român în Germania, unde l-au exploatat prin muncă şi l-au pus să semneze diverse documente.

De asemenea, ei l-au obligat pe bărbatul respectiv să declare că este rudă cu Gradu Cârpaci şi să-i doneze acestuia un rinichi, deoarece suferea de o boală renală.

Procedura de donare ar fi avut loc într-o unitate medicală din Germania, însă autorităţile de acolo au avut suspiciuni cu privire la legalitatea operaţiunii şi au deschis un dosar penal.

Editor : A.P.