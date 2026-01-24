Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie. Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă și pentru că exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul sunt în siguranţă, iar bărbatul a fost imobilizat.

”La data de 24.01.2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată de către o femeie despre faptul că prietena sa este ţinută cu forţa în locuinţă şi ameninţată cu un cuţit de către fostul concubin. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică”, a informat Poliţia Capitalei.

Acolo au ajuns negociatori din cadrul SAS.

În locuinţă se afla şi copilul femeii, în vârstă de un an.

Potrivit sursei citate, ea comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia.

La un moment dat, poliţiştii SAS au pătruns în locuinţă şi l-au imobilizat pe bărbat. Femeia şi copilul acesteia sunt în afara oricărui pericol.

Cercetările în acest caz sunt derulate de poliţiştii Secţiei 25 de Poliţie.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, femeia care a alertat Poliţia a văzut cum bărbatul de 21 de ani a venit neanunţat şi, în urma unor discuţii contradictorii, a luat-o pe victimă de lângă amica sa, a băgat-o în apartament şi a încuiat uşa. Incidentul a avut în zona Prelungirea Ghencea.

La sosirea poliţiştilor, victima a discutat cu ei, dar era reticentă, fără a da detalii despre ce se întâmpla în casă. Întrucât exista suspiciunea că femeia era în pericol, întrucât bărbatul ar fi ameninţat-o cu un cuţit, poliţiştii au forţat uşa şi au intrat în locuinţă. Astfel, agresorul a fost imobilizat, iar victima a fost găsită în siguranţă, însă speriată.

