Live TV

Video Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit

Data actualizării: Data publicării:
interventie
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti

Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie. Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă și pentru că exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul sunt în siguranţă, iar bărbatul a fost imobilizat.

”La data de 24.01.2025, Poliţia Capitalei a fost sesizată de către o femeie despre faptul că prietena sa este ţinută cu forţa în locuinţă şi ameninţată cu un cuţit de către fostul concubin. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu femeia în cauză, prin uşă, care a declarat că este în siguranţă şi nu doreşte intervenţia Poliţiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit împotriva bărbatului este emis un ordin de protecţie, fără monitorizare electronică”, a informat Poliţia Capitalei.

Acolo au ajuns negociatori din cadrul SAS.

În locuinţă se afla şi copilul femeii, în vârstă de un an.

Potrivit sursei citate, ea comunica la intervale scurte cu negociatorii din cadrul SAS, ameninţând că se aruncă de la etaj dacă intervine Poliţia.

La un moment dat, poliţiştii SAS au pătruns în locuinţă şi l-au imobilizat pe bărbat. Femeia şi copilul acesteia sunt în afara oricărui pericol.

Cercetările în acest caz sunt derulate de poliţiştii Secţiei 25 de Poliţie.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, femeia care a alertat Poliţia a văzut cum bărbatul de 21 de ani a venit neanunţat şi, în urma unor discuţii contradictorii, a luat-o pe victimă de lângă amica sa, a băgat-o în apartament şi a încuiat uşa. Incidentul a avut în zona Prelungirea Ghencea.

La sosirea poliţiştilor, victima a discutat cu ei, dar era reticentă, fără a da detalii despre ce se întâmpla în casă. Întrucât exista suspiciunea că femeia era în pericol, întrucât bărbatul ar fi ameninţat-o cu un cuţit, poliţiştii au forţat uşa şi au intrat în locuinţă. Astfel, agresorul a fost imobilizat, iar victima a fost găsită în siguranţă, însă speriată.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
2
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
3
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
4
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la un colegiu important din Capitală
ciprian ciucu daniel baluta
Băluță îl acuză pe Ciucu de „cinism” după ce a anunțat scumpirea biletelor STB. Replica primarului general: „Face o greșeală”
Calorifer rece
Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții”
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu pierderi de milioane de lei, dar cu 11 șefi
lucrari
Problemele privind furnizarea căldurii în Bucuresti se prelungesc. Lista imobilelor afectate
Recomandările redacţiei
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor...
Karol Nawroki
Scandal în SUA: încă o persoană a fost împușcată mortal de agenți ICE...
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor...
nicusor dan sustine un discurs
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului...
Ultimele știri
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi”
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Un dublu campion național a ajuns în Bulgaria și e lucrător la salubrizare: ”Strângerea gunoiului este o...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat