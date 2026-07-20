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Video Inundații la Comarnic după ploile torențiale. Apa a ajuns pe DN1

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Inundații la Comarnic după ploile torențiale. Foto: captura video
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Inundații la Comarnic după ploile torențiale. Apa a ajuns pe DN1, iar zona este sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică valabil de luni la prânz până la ora 22.00.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: Sunt probleme pe DN1. Sunt mai multe porțiuni, mai ales în localitatea Comarnic, unde șoseaua a fost acoperită cu apă. Mai mult, apa a adus de pe versanți pietre și se circulă foarte greu din această cauză. Acum câteva minute au ajuns în zonă polițiștii rutieri, dar și angajații primăriei, care încearcă să elibereze șoseaua, dar în continuare vine o cantitate destul de mare de pe versanți. Este posibil ca această problemă să persiste și în orele următoare, mai ales că a plouat destul de puternic în ultima oră în județul Prahova. Evident, traficul este complet dat peste cap, sunt cozi kilometri, iar mașinile înaintează cu viteze foarte mici, de 5-10km/h. Totul vine după 24 de ore de la momentul în care localitatea Bușteni a fost lovită de o viitură foarte puternică. A plouat extrem de mult, plouă în continuare în județul Prahova, tocmai de aceea au fost emise avertizări meteorologice. Este inclusiv în vigoare în momentul de față o alertă de tip cod portocaliu în ceea ce privește inundațiile. Este posibil să mai aibă loc inundații atât în Prahova, cât și în Dâmbovița. În cazul în care veți porni la drum și trebuie să treceți pe Drumul Național 1, Poliția Rutieră recomandă să alegeți alte rute, cum ar fi DN1 A, acolo traficul nu este atât de de aglomerat.

Duminică după-amiază, o rupere de nori care a avut loc pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni, din judeţul Prahova. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip se revarsă pe DN 1. Cel puţin un cartier al oraşului a fost izolat de puhoaiele revărsate, iar o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Ea a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia. O altă persoană a fost mutată într-o zonă sigură şi alţi doi bărbaţi au fost scoşi dintr-un autoturism cu care rămăseseră blocaţi în mijlovul apelor. În jurul orei 17.00, apele au început să se retragă, iar pompierii prahoveni au acţionat pentru evacuarea apei din aproximativ 22 de gospodării inundate.

Editor : A.P.

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