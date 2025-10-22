Lucrări de mântuială făcute într-o comună din județul Ialomița. O pistă de biciclete construită prin programul „Anghel Saligny” nu poate fi folosită pentru că nu este dreaptă. Cei mai curajoși sunt nevoiți să coboare de pe biciclete din loc în loc, ca să evite obstacolele. „E în bășcălie, să scoată banii”, e de părere unul dintre localnici. De partea cealaltă, reprezentanții Consiliului Județean Ialomița spun că muncitorii au fost nevoiți să o „șerpuiască”, ca să evite gurile de canalizare, dar și că proiectul nu este încă finalizat.

Așa arată noua pistă de biciclete din localitatea Lăcusteni, județul Ialomița. A fost atât de bine făcută, încât oamenii preferă să circule în continuare pe șosea. Culmea, zic ei, așa se simt mai în siguranță.

„Fac naveta la muncă și tot pe șosea sunt. La ieșirea din sat e pietriș”, spune un localnic.

„N-am mers niciodată pe ea, merg pe șosea”, recunoaște un al bărbat.

„E în bășcălie. A consumat niște bani pe undeva. Asta e la caterincă, să scoată banii... Asta e România noastră!”, e de părere alt bărbat. Întrebat dacă ar putea fi practicabilă noua pistă din sat, acesta răspunde ferm: „Niciodată, pentru nimic în lume. E o porcărie!”

Cei mai curajoși sunt nevoiți să coboare de pe biciclete din loc în loc, ca să evite obstacolele. Le-au evitat și constructorii, astfel că întreaga pistă e plină de denivelări și curbe.

„E vai de capul ei, ce pistă?! Și-a luat banii și a plecat. Asta e, bani aruncați”, spune cu amărăciune altcineva.

Întrebat de jurnaliștii Digi24 dacă ar avea curajul să meargă cu bicicleta pe pistă, un alt localnic răspunde: „Eu nu, sincer! Mai bine merg pe jos.”

„La doar câțiva kilometri de pista de biciclete, aici în comuna Platonești, trotuarul proaspăt reabilitat s-a prăbușit în mai multe locuri”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

În urmă au rămas gropi periculoase în special pentru copii și persoanele în vârstă.

„Dezastru, ce să mai?!” spune un om din sat, care întrebat cum i se pare că o lucrare nouă arată așa spune: „Nu mi se pare corect! Tot satul e la fel”.

„Aici se mănâncă bani de pomană”, crede un alt bărbat.

„Nu e normal, dar asta este. Trec copiii la școală, se accidentează”, completează altcineva.

„Nu mai știu când a plouat foarte, foarte mult și știți: nisipul la ploaie se spală”, concluzionează o femeie din sat.

Lucrarea de mântuială face parte dintr-un proiect amplu, care prevede asfaltarea unui drum de pământ, montarea unor piste de biciclete și reabilitarea trotuarelor. Președintele Consiliului Județean Ialomița spune că lucrarea nu e încă finalizată.

„Dumneavoastră sunteți acum pe un amplasament al unui privat, societatea care a câștigat licitația. Pe mine mă cheamă, și instituțiile abilitate ale statului, la recepția lucrării, când îmi predă efectiv drumul plus zona de siguranță înapoi. Ne vedem când se termină drumul”, a transmis, pentru Digi24, președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel.

Valoarea totală a lucrărilor depășește 22 de milioane de euro, bani din programul „Anghel Saligny”.

