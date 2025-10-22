Live TV

Video Investiție de mântuială pe banii statului. Cum arată pista de biciclete „șerpuită” și de ce o ocolesc localnicii: „E la caterincă”

Data publicării:
pista serpuita
Cei mai curajoși sunt nevoiți să coboare de pe biciclete din loc în loc, ca să evite obstacolele. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Lucrări de mântuială făcute într-o comună din județul Ialomița. O pistă de biciclete construită prin programul „Anghel Saligny” nu poate fi folosită pentru că nu este dreaptă. Cei mai curajoși sunt nevoiți să coboare de pe biciclete din loc în loc, ca să evite obstacolele. „E în bășcălie, să scoată banii”, e de părere unul dintre localnici. De partea cealaltă, reprezentanții Consiliului Județean Ialomița spun că muncitorii au fost nevoiți să o „șerpuiască”, ca să evite gurile de canalizare, dar și că proiectul nu este încă finalizat.

Așa arată noua pistă de biciclete din localitatea Lăcusteni, județul Ialomița. A fost atât de bine făcută, încât oamenii preferă să circule în continuare pe șosea. Culmea, zic ei, așa se simt mai în siguranță.

„Fac naveta la muncă și tot pe șosea sunt. La ieșirea din sat e pietriș”, spune un localnic.

„N-am mers niciodată pe ea, merg pe șosea”, recunoaște un al bărbat.

„E în bășcălie. A consumat niște bani pe undeva. Asta e la caterincă, să scoată banii... Asta e România noastră!”, e de părere alt bărbat. Întrebat dacă ar putea fi practicabilă noua pistă din sat, acesta răspunde ferm: „Niciodată, pentru nimic în lume. E o porcărie!”

Cei mai curajoși sunt nevoiți să coboare de pe biciclete din loc în loc, ca să evite obstacolele. Le-au evitat și constructorii, astfel că întreaga pistă e plină de denivelări și curbe.

„E vai de capul ei, ce pistă?! Și-a luat banii și a plecat. Asta e, bani aruncați”, spune cu amărăciune altcineva.

Întrebat de jurnaliștii Digi24 dacă ar avea curajul să meargă cu bicicleta pe pistă, un alt localnic răspunde: „Eu nu, sincer! Mai bine merg pe jos.”

„La doar câțiva kilometri de pista de biciclete, aici în comuna Platonești, trotuarul proaspăt reabilitat s-a prăbușit în mai multe locuri”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

În urmă au rămas gropi periculoase în special pentru copii și persoanele în vârstă.

„Dezastru, ce să mai?!” spune un om din sat, care întrebat cum i se pare că o lucrare nouă arată așa spune: „Nu mi se pare corect! Tot satul e la fel”.

„Aici se mănâncă bani de pomană”, crede un alt bărbat.

„Nu e normal, dar asta este. Trec copiii la școală, se accidentează”, completează altcineva.

„Nu mai știu când a plouat foarte, foarte mult și știți: nisipul la ploaie se spală”, concluzionează o femeie din sat.

Lucrarea de mântuială face parte dintr-un proiect amplu, care prevede asfaltarea unui drum de pământ, montarea unor piste de biciclete și reabilitarea trotuarelor. Președintele Consiliului Județean Ialomița spune că lucrarea nu e încă finalizată.

„Dumneavoastră sunteți acum pe un amplasament al unui privat, societatea care a câștigat licitația. Pe mine mă cheamă, și instituțiile abilitate ale statului, la recepția lucrării, când îmi predă efectiv drumul plus zona de siguranță înapoi. Ne vedem când se termină drumul”, a transmis, pentru Digi24, președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel.

Valoarea totală a lucrărilor depășește 22 de milioane de euro, bani din programul „Anghel Saligny”.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum...
muncitor construieste o casa
Casele până în 150 de mp, ridicate fără autorizație. Ce spun experții...
Hamas armed wing holds military parade in Gaza
Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă...
Ultimele știri
Sfinți sărbătoriți în luna noiembrie. Date importante menționate cu cruce roșie în calendarul ortodox
Curățenia de toamnă în partidul lui Xi Jinping: cine rămâne, cine pleacă și reapariția unui „lup războinic”
CIA furnizează informații în timp real pentru scufundarea navelor cu traficanți de droguri din Caraibe (The Guardian)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pista de biciclete
Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce”
revolta parcare braila
„E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
Contribuții lunare pe care le plătesc muncitorii străini. Foto Getty Images
Ce contribuții lunare plătesc muncitorii străini către statul român. Reprezentanții PIFM: „Lucrătorii au un scop bine definit”
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
ipj ialomita
Scandal sângeros la Ţăndărei: bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute pentru un teren. Trupe speciale, la fața locului
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în...
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...