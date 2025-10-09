Investitorul american apropiat de Călin Georgescu și despre care Digi24.ro a scris aici că a avut în trecut legături cu Federația Rusă, inclusiv vize de intrare în țara condusă de Vladimir Putin, se laudă public că este implicat în construcția unui nou aeroport în București. Douglas Anderson a transmis recent că Aeroportul București-Sud va reprezenta „o premieră mondială” în ceea ce privește plata cu criptomonede. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, Primăria Sectorului 4 l-a contrazis, însă, pe investitorul american.

„Bună seara. Sunt Douglas Anderson, CEO al Wall Street Capital Partners, aici în București, România (...) Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, își începe Douglas Anderson mesajul transmis la Job TV, pe 6 octombrie.

Acesta a continuat și a subliniat că este vorba de un proiect de aproximativ 2,5 miliarde de euro și că va aduce 50.000 de noi locuri de muncă în București. Concret, Anderson se referă la Aeroportul București Sud, aflat acum în stadiul de proiect.

În plus, Anderson a anunțat că a intrat în conducerea unei alte companii care ar dezvolta o soluție informatică care ar permite plata cu criptomonede prin intermediul aparatelor POS.

„Această soluție va schimba totul, deblocând miliarde și miliarde. Pot să anunț că am primit autorizație din partea conducerii aeroportului pentru a transmite că Miraclepay (n.r. Soluția respectivă) va fi integrată în noul aeroport, devenind primul aeroport care să susțină plata cu criptomonede, o premieră mondială”, a mai transmis investitorul american la Job TV.

Despre Job TV, G4 Media arăta în anul 2023 că sediul televiziunii (deținută de Sorin Voinea, prieten al lui Dan Diaconescu) funcționează într-o clădire care aparține Ambasadei Federației Ruse la București.

Jurnaliștii mai menționau că acea clădire, din Piața Charles de Gaulle din Capitală, unde funcționează reprezentanța comercială a Ambasadei Rusiei la București, a fost renovată cu ajutorul unei companii a lui Marius Dorin Lulea, cofondator al Alianței pentru Unirea Românilor.

Implicarea lui Douglas Anderson în proiectul Aeroportului București - Sud, anunțată printr-un articol

Implicarea lui Douglas Anderson, prin intermediul Wall Street Capital Partners, în Aeroportul București Sud a fost subliniată prima dată de un articol apărut în septembrie pe site-ul „internationalairportreview” și preluat în România de mai multe site-uri, printre care Profit.ro.

Din aceste articole reiese implicarea mai multor companii în construcția și dezvoltarea Aeroportului București Sud, printre care și implicarea Wall Street Capital Partners, prin intermediul lui Douglas Anderson.

„Acesta este mai mult decât un aeroport: este o poartă către prosperitatea viitoare a României (...) Asigurăm un design de clasă mondială, care va poziționa Bucureștiul ca un hub european de prim rang”, este declarația lui Douglas Anderson, citată în articolele menționate.

Acest articol sugerează că aeroportul se va numi Binghatii Aerocity, după numele unui grup cu sediul în Dubai, deținut de Hussain Binghatii Ajbori, creditat cu o avere de 2,5 miliarde de dolari.

În același articol se mai menționează că este implicată compania de consultanță în aerhitectură din Singapore, Surbana Jurong, și Scot Brownrigg, un arhitect din Marea Britanie.

Printre parteneri, potrivit articolului, apare și numele Wall Street Capital Partners și a companiei franceze Jetstream Designs.

Articolul mai subliniază că investițiile în viitorul aeroport au depășit deja 150 de milioane de euro.

Autoritățile neagă implicarea lui Douglas Anderson în proiectul aeroportului

Aeroportul despre care vorbește Douglas Anderson este Aeroportul București Sud, care va fi realizat de Primăria Sectorului 4 și Consiliul Județean Giurgiu.

Într-o reacție oficială pentru Digi24.ro, Primăria Sectorului 4 a respins informațiile prezentate în articolul de mai sus și implicarea lui Douglas Anderson sau a firmelor menționate în dezvoltarea aeroportului.

Reprezentanții instituției susțin că nu au avut discuții cu Douglas Anderson sau cu companiile menționate în articolul publicat în septembrie.

Ultima informație oficială apărută pe această temă este cea prezentată de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în luna iulie.

Edilul sublinia că a fost finalizat studiul de oportunitate și că, într-adevăr, instituțiile implicate în proiect caută investitori din mediul privat.

Următoarea etapă este legată de pregătirea studiului de fezabilitate, despre care Daniel Băluță spunea, într-un clip video pe Facebook, că va fi gata la finalul anului 2026.

Noul aeroport, potrivit studiilor prezentate în trecut de Primărie, ar urma să fie construit în localitatea Adunații Copăceni și ar urma să deservească peste 11 milioane de pasageri și să permită transportul a minimum 30.000 de tone de mărfuri în fiecare an.

Compania din Delaware care promite „premiera mondială” din București

Revenind la anunțul lui Douglas Anderson, acesta a subliniat că a intrat, recent, într-o companie din Delaware care ar dezvolta o soluție digitală pentru plata cu criptomonede. Este vorba de compania Metaterra și soluția digitală Miracle Pay.

Pe site-ul acestei companii apare un singur comunicat din 8 octombrie prin care anunță că a demarat discuțiile pentru a implementa soluțiile digitale ale Metaterra la noul aeroport din București.

În conducerea acestei companii apar trei afaceriști turci și Douglas Anderson. Pe internet, însă, există mai multe articole care acuză compania că își minte sistematic potențialii investitori și susțin că directorul, Hakan Torehan, a fost implicat în mai multe anchete penale în Turcia.

Digi24.ro a încercat să ia legătura cu Douglas Anderson pentru a obține un punct de vedere pe acest subiect, însă investitorul american nu a răspuns solicitării până la momentul publicării acestui articol.

Relația Douglas Anderson - Călin Georgescu și legăturile americanului cu Federația Rusă

Despre relația Douglas Anderson - Călin Georgescu, Digi24.ro a scris pe larg încă din decembrie 2024. Atunci, Anderson spunea că l-a cunoscut pe Georgescu în anii 2014-2015 la Viena.

În același timp, subliniam că Anderson l-a promovat intens pe Georgescu în timpul campaniei pentru turul al doilea al alegerilor din 2024, anulate între timp.

Investitorul american a fost prezent și la un protest susținut în favoarea lui Călin Georgescu, la începutul anului 2025.

Anderson, la un protest pentru Călin Georgescu, din ianuarie 2025

Din informațiile noastre, el încercase să ajungă la influenceri din România, cu promisiunea că le va facilita obținerea unei vize de intrare în SUA și o întâlnire cu familia Trump. Anderson a negat această informație, în răspunsul transmis în decembrie.

În articolul din decembrie am mai prezentat că Douglas Anderson a avut viză de intrare în Federația Rusă (în decembrie 2016 și între aprilie 2017 și aprilie 2018) și că a colaborat cu un fost oficial de la Kremlin.

În răspunsul pentru Digi24.ro, Anderson a negat acuzația legată de viza de intrare în Federația Rusă, însă a recunoscut parteneriatul cu oficialul de la Kremlin.

Voia să intre în industria de apărare a României. Legăturile cu un alt apropiat al lui Georgescu

În același timp, Anderson a preluat o companie - Romanian Allied International Defense SRL - prin care încerca să intre în industria de apărare a țării, fiind în discuții pentru a cumpăra Uzina Mecanică Drăgășani SA (specializată în fabricarea de muniții) de la deputatul Gigi Becali.

Ultimele informații pe această temă indicau că pentru a finaliza tranzacția trebuie avizul SRI, SIE, Ministerului Apărării și Ministerului Economiei.

În acționariatul companiei Romanian Allied International Defense SRL s-a regăsit în trecut și Ionel Rusen, despre care Digi24.ro a scris aici, pe larg, că ar fi fost implicat alături de Călin Georgescu într-o schemă prin care un afacerist din Buzău a pierdut un milion de euro.

Această schemă este anchetată în prezent de DIICOT. Detalii, aici.

În aceeași companie - Romanian Allied International Defense - se regăsește și Aurel Cazacu care a lucrat, printre altele, la Romtehnica, dar a fost și director general la Direcția Generală pentru Industria de Apărare din Ministerul Economiei.