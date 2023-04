Iohannis: Comunitatea internaţională are datoria să sprijine Ucraina

Comunitatea internațională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea rusă și pentru a-și redobândi suveranitatea și libertatea, a declarat Klaus Iohannis. Președintele României a susținut sâmbătă, la Palatul Prezidențial La Moneda din Santiago de Chile, Republica Chile, declarații de presă comune cu președintele Republicii Chile, Gabriel Boric.

"În cadrul discuţiilor de astăzi, am prezentat preşedintelui Boric evaluările şi poziţia României ca stat vecin al Ucrainei în privinţa războiului de agresiune declanşat de Rusia. Acesta are consecinţe serioase asupra securităţii României şi în plan european, dar are efecte şi la nivel global, inclusiv asupra Chile. Am convenit că vom continua să lucrăm împreună în forurile multilaterale pentru condamnarea războiului şi pentru promovarea ordinii internaţionale bazate pe norme. Trebuie să fie clar pentru toată lumea: Rusia a încălcat prin forţă suveranitatea teritorială a Ucrainei, inclusiv Carta ONU. Comunitatea internaţională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea rusă şi pentru a-şi redobândi suveranitatea şi libertatea", a spus şeful statului, la Palatul La Moneda, după întrevederea cu omologul său chilian, Gabriel Boric.

El a arătat că România şi Chile sunt interesate de soluţionarea situaţiilor de criză din lume prin dialog, prin instrumente multilaterale şi prin respectarea dreptului internaţional.

"Avem o misiune comună în ceea ce priveşte apărarea democraţiei în faţa ameninţărilor, inclusiv a riscurilor hibride", a spus şeful statului.

Un alt subiect de discuţie dintre cei doi oficiali a vizat relaţia Chile - Uniunea Europeană.

"Chile poate conta pe România în ceea ce priveşte promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu Uniunea Europeană", a subliniat Iohannis.

Preşedintele a afirmat ca Summitul UE - Comunitatea Statelor Latino-Americane şi Caraibiene, prevăzut să aibă loc în această vară, va fi un moment istoric.

"Instrumentele europene, precum Global Gateway, oferă oportunităţi concrete şi voi încuraja autorităţile şi companiile româneşti să se implice suplimentar în implementarea lor, în favoarea Chile", a subliniat Iohannis.

Şeful statului efectuează, sâmbătă, o vizită oficială în Chile, prima de acest nivel în ultimii zece ani. Vizita în Chile este a doua etapă a turneului pe care preşedintele României îl efectuează în America de Sud, până pe 26 aprilie.

Editor : A.P.