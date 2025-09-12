Ipoteză tulburătoare în cazul nigerianului care a violat o prostituată, în Capitală. Poliția face un apel către alte posibile victime

Anchetatorii din Bucureşti au suspiciuni că nigerianul de 30 de ani care a fost arestat preventiv după ce a strâns de gât şi a violat o prostituată a mai comis fapte similare, folosind cam acelaşi mod de operare. Poliţia face apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile.

Potrivit Poliţiei Capitalei, un bărbat a fost arestat preventiv pentru viol, după ce a agresat sexual şi fizic o femeie în propria locuinţă. Bărbatul a refuzat să părăsească locuinţa acesteia, în ciuda insistenţelor, şi a recurs la violenţă şi constrângere.

„Din datele obţinute până în acest moment, există suspiciuni că acesta ar mai fi comis fapte similare, folosind metode recurente: se prezenta cu diverse pretexte (precum faptul că nu îi funcţionează transferul bancar), îşi construise o legendă credibilă pentru a înşela încrederea femeilor, devenea agresiv atunci când era confruntat sau rugat să plece. Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deţine informaţii relevante să sesizeze de urgenţă Poliţia”, a arătat Poliţia.



Astfel, potenţialele victime sunt sfătuite să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie.

„Poliţia Capitalei, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi identificarea altor posibile victime. Reiterăm angajamentul nostru ferm de a proteja cetăţenii şi de a acţiona prompt împotriva oricărei forme de violenţă. Suntem permanent în sprijinul comunităţii şi încurajăm toate persoanele aflate în situaţii vulnerabile să aibă încredere şi să se adreseze autorităţilor”, a transmis instituţia.

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituţia, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.

