Live TV

Ipoteză tulburătoare în cazul nigerianului care a violat o prostituată, în Capitală. Poliția face un apel către alte posibile victime

Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Sursa foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Anchetatorii din Bucureşti au suspiciuni că nigerianul de 30 de ani care a fost arestat preventiv după ce a strâns de gât şi a violat o prostituată a mai comis fapte similare, folosind cam acelaşi mod de operare. Poliţia face apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile.

Potrivit Poliţiei Capitalei, un bărbat a fost arestat preventiv pentru viol, după ce a agresat sexual şi fizic o femeie în propria locuinţă. Bărbatul a refuzat să părăsească locuinţa acesteia, în ciuda insistenţelor, şi a recurs la violenţă şi constrângere.

„Din datele obţinute până în acest moment, există suspiciuni că acesta ar mai fi comis fapte similare, folosind metode recurente: se prezenta cu diverse pretexte (precum faptul că nu îi funcţionează transferul bancar), îşi construise o legendă credibilă pentru a înşela încrederea femeilor, devenea agresiv atunci când era confruntat sau rugat să plece. Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deţine informaţii relevante să sesizeze de urgenţă Poliţia”, a arătat Poliţia.

Astfel, potenţialele victime sunt sfătuite să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie.

„Poliţia Capitalei, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi identificarea altor posibile victime. Reiterăm angajamentul nostru ferm de a proteja cetăţenii şi de a acţiona prompt împotriva oricărei forme de violenţă. Suntem permanent în sprijinul comunităţii şi încurajăm toate persoanele aflate în situaţii vulnerabile să aibă încredere şi să se adreseze autorităţilor”, a transmis instituţia.

Un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce a mers la o locuinţă din sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituţia, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1036013505
1
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
Avioane SU-30 Algeria
2
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
Vladimir Putin
5
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
NATO anunță un nou scut împotriva Rusiei, după „încălcările rusești...
sorin lucaci apele romane
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele...
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru...
Jmg9NDQwJmhhc2g9N2M4N2QzNGM0ZGE2ZDI1NmFhYzc5NTg0MjUxMzBmOWQ=.thumb
Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea...
Ultimele știri
Întâlnire la clubul de golf: Trump și premierul din Qatar vor discuta, în contextul crizei din Gaza
Bărbat beat, prins la volan în Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după ce i-a fost anulat pentru fapte similare
Trei bărbați și o femeie, trimiși în judecată după ce au torturat un bărbat pentru a-i afla PIN-ul cardului. Victima a murit la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Strazi deschise@ARCUB
Calea Victoriei devine pietonală în al 20-lea weekend al programului „Străzi deschise”
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse)
piata universitatii, bucuresti
Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările: „Ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde”
trafic scandal
Scandal în trafic, în București: Un șofer a luat la bătaie un alt bărbat și pe un tânăr care a încercat să-l oprească
Handbal, DELO EHF Champions League - CSM Bucuresti - Team Esbjer
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei...
Adevărul
Până la ce vârstă este un român apt de muncă, fără boli
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gică Hagi revine!
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile
Newsweek
Pensionarii vor pierde 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea