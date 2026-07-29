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Exclusiv Ipotezele în cazul atacului asupra ANP. Șeful DNSC, detalii despre cine ar fi făptașii: „Gruparea a mai fost prezentă în România”

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hacker in fata unui computer
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Un nou atac cibernetic asupra unei instituții din România

Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, a declarat miercuri, la Digi24, că responsabilă pentru atacul de tip ransomware asupra Administrației Naționale a Penitenciarelor este cel mai probabil gruparea de hackeri denumită Babuk, „prezentă în România și în anii trecuți”. Deși membrii săi sunt vorbitori de rusă, „gruparea nu poate fi asociată explicit cu un actor statal”, precizează expertul.

„Pe baza ceea ce știm până la acest moment este un atac de tip ransomware. Atacatorii sunt din gruparea denumită Babuk, acesta este numele vehiculat, dar nu putem confirma cu fermitate acest aspect. Putem să menționăm că au fost impactate un număr de echipamente, un număr de serie de servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și din exces de precauție o parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului”, a declarat șeful DNSC.

Întrebat dacă această grupare a mai fost implicată în atacuri asupra instituțiilor din România, Dan Câmpean a răspuns: „Gruparea Babuk că a mai fost prezentă în România în anii trecuți, nu este deosebit de activă și este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal. Parte din membrii săi sunt vorbitori de limbă rusă, dar nu a fost făcută o atribuire astfel încât să fie asociați cu un anumit guvern”.

Despre posibilitatea ca acest atac asupra ANP să aibă vreo legătură cu cel asupra Agenției Naționale de Cadastru (ANCPI), expertul neagă acest lucru.

„Nu sunt atacuri corelate, nu au legătură unul cu celălalt. Tacticile, tehnicile, protocoalele pe care atacatorii le-au folosit, modul în care au acționat, sunt complet diferite și nu credem că există o corelare între ele”, a spus acesta.

Potrivit șefului DNSC, în fiecare zi au loc zeci de mii de potențiale atacuri cibernetice, însă doar o mică parte au succes.

„Atacuri se întâmplă în permanență, în fiecare zi noi detectăm la nivelul Directoratului câteva zeci de mii de evenimente care sunt potențiale atacuri. Sute de elemente de infrastructură sunt țintite în fiecare zi în mod sistematic. Evident, doar o mică parte dintre acestea au succes și doar o mică parte din cele în care atacatorii au reușit să penetreze, să compromită infrastructurile informatice, sunt și vizibile către cetățeanul standard sau către organizații”, a mai spus Dan Câmpean.

Un nou atac cibernetic asupra unei instituții din România

Declarațiile acestuia vin în contextul în care un nou atac cibernetic de tip ransomware a lovit o instituție din România. De data aceasta sistemul penitenciar a fost ținta hackerilor, iar transferurile între închisori sunt suspendate din motive de securitate. Afectată este și legătura deținuților cu exteriorul - aceștia nu își pot suna familiile sau avocații.

Concret, deținuții vor putea vorbi la telefon, zilnic, timp de cel mult cinci minute, folosind ultimele numere apelate înainte de atac. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse, deocamdată, doar în format fizic.

În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar, până când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune.

Imediat după ce au observat problema în această dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea.

Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs atacul. În același timp, Administrația Națională a Penitenciarelor va depune o plângere la DIICOT.

Mai multe servicii sunt în continuare oprite. Nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În ceea ce privește activitatea din penitenciare, termenele de judecată programate pentru astăzi vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente.

Autoritățile continuă investigația și vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.

„Analiza și investigațiile sunt în derulare atât de către colegii de la Administrația Națională a Penitenciarelor, Directorat, Serviciul Român de Informații și alte autorități competente”, a precizat șeful DNSC.

Editor : C.L.B.

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