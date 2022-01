ÎPS Teodosie a contestat decizia de carantinare: „Actul emis de DSP nu este semnat de nimeni, ca atare nu există”

„Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a contestat, marţi, la Judecătoria Constanţa, decizia de carantinare a sa, dispusă de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti. Potrivit unui comunicat transmis de Arhiepiscopie, „actul emis de DSP Bucureşti nu este semnat de nimeni, nu indică o persoană împuternicită şi asumată de a emite un act administrativ şi nu are completate cu date câmpurile special destinate identificării persoanei”. Ca atare, actul „nu are legalitate, adică el nu există”.

ÎPS Teodosie a cerut suspendarea efectelor respectivei decizii, cât şi anularea acesteia.

„Astăzi, 25 ianuarie 2022, a fost depusă la Judecătoria Constanţa acţiunea de contestare a Deciziei DSP Bucureşti de confirmare a carantinării IPS Teodosie, prin avocatul Chitic Mircea-Victor-Daniel. S-a cerut, pe de o parte, suspendarea efectelor Deciziei DSP, iar pe de alta, anularea ei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu.

În contestaţie sunt invocate trei motive.

„1. Actul emis de DSP Bucureşti nu este semnat de nimeni, nu indică o persoană împuternicită şi asumată de a emite un act administrativ şi nu are completate cu date câmpurile special destinate identificării persoanei. Ca atare el nu este temeinic, nu îndeplineşte condiţiile formale impuse de lege şi nu are legalitate Adică el NU EXISTĂ. (...) Fără semnătură, actul nu are autenticitate, conform normelor de drept.

2. Actul DSP nu este motivat de fapt şi de drept, deoarece la art.4, lit. i din Hot. CNSU 2/7.01.2022 se prevede excepţia suspendării pentru persoanele care sosesc din state terţe, care participă la evenimente culturale, artistice sau de divertisment, şi care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării.

3. În plus, acţiunea contestă decizia carantinării preventive a celor ce revin în ţară, care sunt presupuşi ca persoane care riscă să infecteze pe alţii. Din moment însă ce testele medicale negative autorizate arată că nu există risc epidemiologic, pentru ce mai sunt carantinaţi cei testaţi negativ? În acest fel, carantinarea devine lipsită de motivaţie", se specifică în comunicatul menţionat.

Potrivit acestuia, în acţiuni motivate asemănător, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti şi Tribunalul Prahova au admis contestaţiile şi au anulat deciziile de suspendare.

Începând cu 25 ianuarie, IPS Teodosie a intrat în carantină la sediul Palatului Arhiepiscopal.

Referitor la cele trei amenzi care i-au fost date pe 24 ianuarie lui IPS Teodosie pentru că nu a respectat măsura carantinării, Arhiepiscopia Tomisului a transmis că toate sunt ilegale, fiind aplicate înaintea aducerii la cunoştinţă a deciziei de carantinare.

Preotul Eugen Tănăsescu a declarat că sancţiunile contravenţionale vor fi contestate, până în prezent IPS Teodosie neprimind nicio înştiinţare cu privire la respectivele amenzi.

Luni, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost amendat de trei ori de poliţişti, cu câte 1.000 de lei, la intervale diferite de timp, pentru că, potrivit IPJ Constanţa, "pe numele său este instituită măsura carantinării la domiciliu pentru perioada în curs", după ce a oficiat o slujbă religioasă în Catedrala arhiepiscopală, a participat la un eveniment în aer liber cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române şi, ulterior, cu aceeaşi ocazie, a fost prezent la o conferinţă desfăşurată la Centrul Eparhial Tomis.

Pe 21 decembrie, IPS Teodosie a declarat într-o conferinţă de presă că nu a înţeles de ce s-a prelungit starea de alertă, pentru că nu se justifică această decizie. El a spus că nu slujeşte purtând mască şi că nu se vaccinează nici în 2022, pentru că, aşa cum a mai susţinut, are alergie.

