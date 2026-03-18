Live TV

ÎPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care este motivul

Data publicării:
ips teodosie oficiaza o slujba
IPS Teodosie. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată Primăria Constanța. Motivul este legat de vila în care ÎPS Teodosie locuiește și care trebuie eliberată. Imobilul a fost dat Arhiepiscopiei în folosință gratuită timp de 50 de ani, printr-un decret semnat de Nicolae Ceaușescu, iar termenul expiră la finalul lunii.

Arhiepiscopie a Tomisului a dat în judecată Primăria Constanța după ce această vilă ar urma să ajungă în subordinea administrației locale.

Este vorba despre o vilă istorică situată aproape de faleza Cazinoului din Constanța și care, în urmă cu 50 de ani, printr-un decret semnat de Nicolae Ceaușescu, a fost lăsată în folosința Arhiepiscopie Tomisului. Numai că în 23 martie expiră termenul și, teoretic, ÎPS Teodosie ar trebui să elibereze imobilul.

Întrebat despre această situație, primarul Constanței spune că a fost surprins de demersul în instanță făcut de ÎPS Teodosie prin avocații săi.

Arhiepiscopia Tomisului a dat în judecată Primăria pentru a deveni proprietar al imobilului.

Această vilă este un monument istoric și are o suprafață totală de 600m².

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
Adevărul
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Playtech
Viteza perfectă pe autostradă pentru a consuma puțin carburant. Scazi cu 30% consumul
Digi FM
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Newsweek
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026