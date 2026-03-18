ÎPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care este motivul

Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată Primăria Constanța. Motivul este legat de vila în care ÎPS Teodosie locuiește și care trebuie eliberată. Imobilul a fost dat Arhiepiscopiei în folosință gratuită timp de 50 de ani, printr-un decret semnat de Nicolae Ceaușescu, iar termenul expiră la finalul lunii.

Arhiepiscopie a Tomisului a dat în judecată Primăria Constanța după ce această vilă ar urma să ajungă în subordinea administrației locale.

Este vorba despre o vilă istorică situată aproape de faleza Cazinoului din Constanța și care, în urmă cu 50 de ani, printr-un decret semnat de Nicolae Ceaușescu, a fost lăsată în folosința Arhiepiscopie Tomisului. Numai că în 23 martie expiră termenul și, teoretic, ÎPS Teodosie ar trebui să elibereze imobilul.

Întrebat despre această situație, primarul Constanței spune că a fost surprins de demersul în instanță făcut de ÎPS Teodosie prin avocații săi.

Arhiepiscopia Tomisului a dat în judecată Primăria pentru a deveni proprietar al imobilului.

Această vilă este un monument istoric și are o suprafață totală de 600m².

