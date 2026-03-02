ÎPS Teodosie urmează să fie dat afară din vila de la malul mării din cauza unui decret semnat de Ceaușescu

Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscop al Tomisului urmează să fie dat afară din vila de la malul mării pe care o ocupă încă de la înscăunare. Aceasta era în proprietatea arhipiscopiei încă de acum 50 de ani, în urma unui decret semnat de fostul dictator comunist, relatează jurnaliștii de la dobrogealive.ro.

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, trebuie să părăsească vila istorică „Nicolae Pilescu”, vizavi de Cazinoul din Constanța, după ce expiră pe 23 martie 2026 perioada de 50 de ani în care Arhiepiscopia Tomisului a beneficiat de folosință gratuită a imobilului.

Potrivit Secretariatului de Stat pentru Culte, odată cu expirarea termenului prevăzut în decretul emis în 1976 de Nicolae Ceaușescu, „dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat (…) încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare”.

Vila „Nicolae Pilescu”, construită în 1903 de medicul Nicolae Pilescu, se află pe un teren de 366 de metri pătrați și are o suprafață desfășurată de 620 de metri pătrați. Clădirea este clasată ca monument istoric (cod LMI: CT-II-m-B-02808) și reprezintă un exemplu remarcabil de arhitectură eclectic-neoclasică, cu influențe rococo și Art Nouveau.

Fațada spre Bulevardul Elisabeta se remarcă prin ferestre cu privire spre mare, uși tripartite în arc turtit, ghirlande decorative și feronerie bogat ornamentată, specifică stilului Art Nouveau. Vila este dispusă pe două nivele asimetrice și păstrează detalii arhitecturale originale care o fac un reper al istoriei urbane a Constanței.

În ultimii ani, vila a servit drept reședință oficială pentru ÎPS Teodosie, însă în interior au avut loc recent lucrări de construcție, care, potrivit legislației privind monumentele istorice, nu pot fi realizate fără avizul Direcției Județene pentru Cultură.

După expirarea perioadei de folosință gratuită, autoritățile locale vor prelua gestiunea vilei, iar Arhiepiscopia Tomisului va trebui să elibereze imobilul în următoarele săptămâni.

