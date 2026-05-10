Irineu Darău, după vizita la Kiev: „Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina”. Ce proiecte comune s-au discutat

România şi Ucraina îşi consolidează parteneriatul în domeniul digitalizării, al inteligenţei artificiale şi al securităţii cibernetice, în contextul în care autorităţile române analizează preluarea unor modele de succes dezvoltate de partea ucraineană pentru transformarea digitală a serviciilor publice, a transmis duminică ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

"Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României. În cadrul vizitei pe care am făcut-o de curând la Kiev, am avut o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina şi cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul digitalizării. Am fost însoţit de Ambasadorul României în Ucraina, domnul Alexandru Victor Micula, şi de domnul consilier diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, discuţiile au fost consistente şi orientate spre rezultate, fiind abordate o serie de proiecte comune importante.

În ceea ce priveşte "AI & Statul Agentic", gazdele au prezentat soluţiile lor, inclusiv Diia AI şi conceptul unui model lingvistic naţional de mari dimensiuni.

"Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice", a precizat ministrul.

Referitor la securitatea cibernetică şi infrastructură, discuţiile au vizat protecţia împotriva atacurilor cibernetice şi dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră.

Ministrul interimar al Economiei a făcut referire şi la GovTech & Educaţie. "Am analizat iniţiative precum GovTechLab şi CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern şi companiile tech, precum şi formarea unei noi generaţii de specialişti în transformare digitală. Le mulţumesc partenerilor ucraineni pentru dialogul deschis şi constructiv. Ne inspirăm şi învăţăm unii de la alţii, pentru consolidarea rezilienţei naţionale şi europene.", a adăugat ministrul.

