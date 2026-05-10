Live TV

Irineu Darău, după vizita la Kiev: „Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina”. Ce proiecte comune s-au discutat

Data publicării:
irineu darau
Foto: Facebook/Irineu Darau

România şi Ucraina îşi consolidează parteneriatul în domeniul digitalizării, al inteligenţei artificiale şi al securităţii cibernetice, în contextul în care autorităţile române analizează preluarea unor modele de succes dezvoltate de partea ucraineană pentru transformarea digitală a serviciilor publice, a transmis duminică ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

"Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României. În cadrul vizitei pe care am făcut-o de curând la Kiev, am avut o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina şi cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul digitalizării. Am fost însoţit de Ambasadorul României în Ucraina, domnul Alexandru Victor Micula, şi de domnul consilier diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, discuţiile au fost consistente şi orientate spre rezultate, fiind abordate o serie de proiecte comune importante.

În ceea ce priveşte "AI & Statul Agentic", gazdele au prezentat soluţiile lor, inclusiv Diia AI şi conceptul unui model lingvistic naţional de mari dimensiuni.

"Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice", a precizat ministrul.

Referitor la securitatea cibernetică şi infrastructură, discuţiile au vizat protecţia împotriva atacurilor cibernetice şi dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră.

Ministrul interimar al Economiei a făcut referire şi la GovTech & Educaţie. "Am analizat iniţiative precum GovTechLab şi CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern şi companiile tech, precum şi formarea unei noi generaţii de specialişti în transformare digitală. Le mulţumesc partenerilor ucraineni pentru dialogul deschis şi constructiv. Ne inspirăm şi învăţăm unii de la alţii, pentru consolidarea rezilienţei naţionale şi europene.", a adăugat ministrul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
irineu darau
Guvernul schimbă regulile pentru protejarea industriei de apărare. Darău: „Nu mai putem rata oportunități mari de investiții”
irineu darau
Irineu Darău: „PSD a creat haos politic”. Darău avertizează asupra efectelor în economie și mediul de afaceri
irineu darau
Ministrul Economiei, Irineu Dărău: „Nu avem timp de prea multe ezitări și zgomot. Prioritatea zero: PNRR și programul SAFE”
ADR
Șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis. Darău: „Nu putem continua cu frâna de mână trasă.” Cine preia conducerea
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Ministrul Economiei: Un PSD condus de Grindeanu dărâmă propriul Guvern. Să ne ferească Dumnezeu de o alianță extremistă
Recomandările redacţiei
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune...
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
Radu Miruta
Radu Miruță îi atacă pe liderii PSD: „Guvernarea nu este un joc între...
Geran 5
Rusia a lansat online, de „Ziua Victoriei”, „Geran 5”, o nouă rachetă...
Ultimele știri
Alexandru Muraru (PNL) anunță că a inițiat legea prin care 10 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, să devină zi liberă
Ioan Isaiu, ultim omagiu în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Actorul va fi înmormântat miercuri, la Dej
Kremlinul acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declaraţii antiruseşti lui Zelenski. „Așa a început și în Ucraina”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Dan Alexa a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită. Antrenorul de la Poli Timișoara nu s-a mai ascuns
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Situație neverosimilă la Real Madrid! Soția i-a spus că bagă divorț dacă semnează contractul
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă