Irineu Darău propune înființarea unei Organizaţii de Management al Destinaţiei la nivel naţional: „Potenţialul turistic este uriaş”

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, susţine ideea înfiinţării unei Organizaţii de Management al Destinaţiei la nivel naţional, întrucât România nu poate fi promovată eficient dacă fiecare face lucrurile separat. „Potenţialul turistic este uriaş, dar încă suntem departe de a-l implini”, susţine ministrul.

„România are multe locuri de arătat lumii. Trebuie să învăţăm să le promovăm mai bine, împreună. Potenţialul turistic este uriaş, dar încă suntem departe de a-l implini. Ieri, în Consiliul Consultativ al Turismului, am discutat cu reprezentanţii industriei despre un pas important: înfiinţarea unui OMD la nivel naţional”, anunţă, vineri dimineaţă, într-un mesaj pe Facebook, Irineu Darău.

Acesta doreşte ca până la finalul anului să existe o soluţie clară, construită împreună cu industria, iar din 2027 să poată începe operaţionalizarea.

„De ce avem nevoie de o Organizaţie de Management al Destinaţiei la nivel naţional? Pentru că România nu poate fi promovată eficient dacă fiecare face lucrurile separat. Avem nevoie de o strategie comună pentru România ca destinaţie, dar şi de reguli clare pentru organizaţiile locale, judeţene şi regionale. Mai puţină fragmentare, mai multă coordonare şi, mai ales, o promovare care să ne ajute să atragem mai mulţi turişti”, este de părere oficialul ministerial.

Potrivit lui Darău, în acelaşi timp, se fac pegătiri pentru participarea României la târgurile internaţionale din această toamnă şi pentru 2027.

”Nu este suficient să fim prezenţi. Trebuie să ştim ce promovăm, cui ne adresăm şi ce vrem să obţinem. Am discutat şi despre posibile măsuri pentru sprijinirea industriei în 2027. Prima pentru incoming şi instrumente de tip Kurzarbeit sunt două dintre soluţiile pe care vreau să le duc mai departe în discuţiile pentru bugetul de anul viitor”, a mai transmis ministrul interimar.

De asemenea, anusta anunţă că digitalizarea şi transparentizarea merg înainte: „Vom începe lucrul la fişa digitală de cazare şi la registrul unic al structurilor turistice. Avem nevoie de date mai bune pentru a înţelege mai bine piaţa şi pentru a lua decizii mai bune”.

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Editor : Sebastian Eduard