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Își ținea tatăl mort în casă, pe canapeaua din sufragerie, pentru a-i lua pensia. Poștașul din localitate a făcut descoperirea

Data publicării:
ancheta politie crima
Foto: Captură Digi24
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Descoperire șocantă la Vaslui. Un bărbat îl ținea în casă, pe canapeaua din sufragerie, pe tatăl său mort, ca să îi încaseze pensia. Poștașul din localitate a făcut descoperirea, când i-a adus banii bătrânului.

Cazul halucinant s-a petrecut într-un sat din județul Vaslui. Un bătrân în vârstă de 97 de ani, veteran de război, a fost ținut mort în casă de fiul său pentru a-i încasa pensia.

Bătrânul ar fi zăcut săptămâni întregi într-un fotoliu, în stare avansată de descompunere, în timp ce fiul său aștepta lună de lună să primească cei aproximativ 6.700 de lei care îi reveneau tatălui.

Totul a fost descoperit de poștașul comunei, care a venit cu pensia și i-a cerut fiului să-l vadă pe bătrân. Pentru că acesta a invocat tot felul de motive, poștașul a reușit să intre în casă și l-a văzut pe bătrân pe fotoliu, în aceeași poziție în care se afla și în urmă cu o lună. A înțeles ce se întâmplă și a sunat la 112.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, iar medicii legiști trebuie să stabilească acum când și din ce cauză a murit bătrânul.

Editor : A.P.

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