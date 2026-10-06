Live TV

Iubitul tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză, pe râul Olt, adus în ţară din Elveţia

Data publicării:
Criminal Olt
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Bărbatul de 30 de ani, principalul suspect în cazul tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză, pe râul Olt, a fost adus în ţară din Elveţia de către poliţişti. El era urmărit internaţional pentru omor şi va fi dus la Vâlcea pentru punerea în executare a mandatului de arestare care a fost emis în lipsă.

„La data de 6 octombrie 2026, Poliţia Română aduce în ţară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internaţional, pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Acesta a fost preluat de poliţiştii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autorităţile elveţiene, pentru a fi condus, în judeţul Vâlcea, în vederea îndeplinirii procedurilor judiciare şi punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său”, anunţă, marţi, Poliţia Română.

În 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, şi faţă de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia.

„Cooperarea internaţională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, a mai transmis sursa citată.

Tribunalul Vâlcea a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Bălţăţeanu Gheorghe Vlăduţ, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor.

Înaintea emiterii mandatului de arestare, anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa suspectului.

„Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun-roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis atunci anchetatorii.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, informa că poliţişti de la IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, preciza procurorul, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal pentru omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din judeţul Vâlcea.

„Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, afirma procurorul.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
2026-10-05-3527
2
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
pamantul vazut din spatiu
4
„Rămânem rapid fără timp”: șapte dintre cele nouă sisteme vitale ale Pământului au...
nicusor dan profimedia
5
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Digi Sport
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Marine arrested over Okinawa murder in Japan
Istoria neagră a militarilor SUA în Japonia: arestarea unui pușcaș marin american pentru crimă reaprinde protestele în Okinawa
INCENDIU SLATINA sursa Infotrafic Slatina 041026 _1__00030
Incendiu puternic în Slatina. Locuință cuprinsă de flăcări: doi copii și doi adulți au ajuns la spital
ancheta politie crima
Încă un caz de femicid în Neamț: O femeie a fost înjunghiată mortal de soţ, la Dumbrava Roşie
masina politie
Crimă în Neamț: o femeie a fost ucisă de partener, care apoi s-a aruncat de la etaj. Bărbatul a supraviețuit
Execution Tennessee
Prima femeie executată în Tennessee în ultimii 200 de ani - însă apărarea ei susține că și ea este o victimă
Recomandările redacţiei
contor energie electrica
Avertismentul lui Cristian Bușoi pentru iarna și primăvara lui 2027...
nava bulgaria
Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una...
Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Euro a atins un nou record în fața leului. Cursul BNR a ajuns la...
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Respect ideile bune, indiferent de unde vin”. Mesajul lui Luca...
Ultimele știri
Avertismentul Israelului înaintea împlinirii a trei ani de la atacul Hamas: „Populația din Gaza va plăti un preț greu”
Atac la un liceu din Istanbul: o fată înarmată cu un cuțit a rănit opt eleve
Accident grav într-o benzinărie de pe Valea Oltului: un camion a lovit pompele de carburant. Intervine și o autospecială CBRN
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Fanatik.ro
Victor Pițurcă rupe tăcerea: “Gică Hagi a fost păcălit! Astea 4 înfrângeri l-au distrus!”
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Răspunsul lui Nsimba pentru FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “A vorbit Reghecampf cu el!”
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Pro FM
Ce a pățit Lidia Buble chiar în ziua în care a devenit majoră. Mama artistei a vrut să-i dea o lecție: „M-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone povestește altercația cu Richard Gere la filmările „The Lords of Flatbush”: Unul dintre...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
Când se plătesc pensiile, indemnizațiile și alocațiile în octombrie? Când iau bani persoanele cu handicap?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Dua Lipa a strălucit într-o rochie transparentă cu spatele gol, alături de Shakira. Cele două artiste au...