Iubitul tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză, pe râul Olt, adus în ţară din Elveţia

Bărbatul de 30 de ani, principalul suspect în cazul tinerei care a fost găsită moartă într-o valiză, pe râul Olt, a fost adus în ţară din Elveţia de către poliţişti. El era urmărit internaţional pentru omor şi va fi dus la Vâlcea pentru punerea în executare a mandatului de arestare care a fost emis în lipsă.

„La data de 6 octombrie 2026, Poliţia Română aduce în ţară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internaţional, pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Acesta a fost preluat de poliţiştii români, în urma procedurilor derulate împreună cu autorităţile elveţiene, pentru a fi condus, în judeţul Vâlcea, în vederea îndeplinirii procedurilor judiciare şi punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său”, anunţă, marţi, Poliţia Română.

În 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, bărbatul, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, şi faţă de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat la Poliţia din Saint Gallen, Elveţia.

„Cooperarea internaţională a fost realizată prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, a mai transmis sursa citată.

Tribunalul Vâlcea a emis mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Bălţăţeanu Gheorghe Vlăduţ, care este principalul suspect în cazul uciderii femeii din Filiaşi al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt.

Bărbatul este inculpat pentru omor.

Înaintea emiterii mandatului de arestare, anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa suspectului.

„Cu ocazia desfăşurării activităţii, pe o saltea de dormit, aflată în camera folosită de suspect şi victima, au fost identificate multiple pete dinamice de substanţă brun-roşcată, ce pare a fi sânge. Probe ale acestor urme au fost recoltate în mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii şi provenienţei acestora”, au transmis atunci anchetatorii.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, informa că poliţişti de la IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, preciza procurorul, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal pentru omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din judeţul Vâlcea.

„Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii că ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, afirma procurorul.

Editor : Sebastian Eduard