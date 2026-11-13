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Video Jaf ca-n codru pe Autostrada Moldovei: Hoții au ajuns să fure și vase de WC sau garduri de protecție

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Autostrada Moldovei a devenit ținta hoților, care fură zilnic obiecte din spațiile de servicii de pe A7. Foto: Captura video
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Jaf ca-n codru pe Autostrada Moldovei. Șoseaua a devenit ținta hoților, care fură zilnic obiecte din spațiile de servicii de pe A7. Chiuvete, vase de WC sau baterii dispar zi de zi din toaletele de pe autostradă. Hoții au furat și o parte din gardul de protecție. Poliția face acum verificări.

Ioana Carpen, jurnalist Digi24: Ne aflăm într-un spațiu de servicii de pe Autostrada Moldovei A7, unul dintre locurile unde au fost semnalate mai multe furturi, dar și acte de vandalism. Persoane necunoscute au încercat să fure inclusiv calorifere, au fost distruse toalete și chiuvete, iar din grupurile sanitare au dispărut mai multe obiecte.

Printre bunurile sustrase se numără uși, becuri, dar și bucăți din gardul care împrejmuiește spațiul de servicii.

Între timp, bunurile sustrase sau distruse au fost înlocuite, însă astfel de intervenții sunt necesare în mod frecvent, din cauza furturilor și vandalismelor repetate. Și echipele firmei de curățenie ajung periodic aici pentru igienizare și dezinfectare, astfel încât să fie menținute condiții sanitare corespunzătoare pentru șoferi.

Polițiștii fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar putea ajuta la identificarea făptașilor.

Editor : A.P.

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