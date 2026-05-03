Jaf la o benzinărie din Galați. Hoții au tăiat cablurile de electricitate pentru a opri alarma și camerele de supraveghere

Jaf la o benzinărie din Galați.

Jaf la o benzinărie din Galați. Hoții au intrat noaptea în benzinărie, au furat 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări și s-au făcut nevăzuți. Ca să nu fie dați de gol de sistemul de alarmă, aceșta au tăiat cablurile de electricitate.

Cea care a descoperit jaful de la stația de carburanți din comuna Umbrărești, județul Galați, a fost angajata care a venit la serviciu în duminică dimineață și a constatat că lipsesc bani și țigări. Ea este cea care a alertat poliția la 112.

Hoții ar fi tăiat instalația de alimentare cu energie electrică pentru a opri alarma și camerele de supraveghere video.

Aceștia ar fi furat peste 60.000 lei și mai multe baxuri de țigări.

În luna martie au avut loc alte trei spargeri în județul Galați, cu același mod de operare și anume au fost jefuite o benzinărie, un supermarket, dar și primăria din Ivești. În toate cazurile s-au furat în special bani, dar și alte bunuri. De la primăria din Ivești, hoții au furat 90.000 lei, banii încasați din taxe și impozite și, în niciunul dintre cazuri, hoții nu au fost prinși.

