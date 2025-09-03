Live TV

Video Jaf pe calea ferată. Hoții fură relee de semnalizare, cabluri sau chiar barierele și pun în pericol siguranța feroviară

Data publicării:
sine de tren
Doar în prima jumătate a anului, pe magistrala București-Constanța s-au înregistrat 13 furturi. Credit foto: Guliver/Getty Images

Hoții au ajuns să fure orice, fără să le pese că ar putea pune în pericol viețile a mii de oameni. Printre țintele lor se numără și infrastructura feroviară, de la relee de semnalizare, cabluri, plăci metalice folosite pentru legătura dintre șine sau chiar bariere. Pe lângă pagubele uriașe, astfel de jafuri duc, adesea, la haos pe calea ferată. Marți, de exemplu, 44 de trenuri au înregistrat întârzieri de zeci de minute, din cauza unui posibil nou furt de echipamente pe ruta București-Constanța.

Drumul spre mare s-a transformat, din nou, într-un test de răbdare pentru cei care au ales trenul. Un posibil furt de echipamente a dat peste cap, marți, traficul feroviar pe magistrala București- Constanța.

Cătălin Schipor, reprezentant CFR Infrastructură Constanța: Există o problemă, o defecțiune la Jegălia în ceea ce privește sistemul de semnalizare.

După o călătorie și așa istovitoare, acești oameni care au pornit din Oradea au așteptat în tren încă două ore. În total, 20 de ore până pe litoral.

Femeie: Două ore întârziere, mult. Și când am plecat de la Constanta la Oradea - o oră, acum două ore. Nu e normal!

Bărbat: Groaznic! Și am pierdut și o legătură către Medgidia. Suntem necăjiți, trebuia să ajungem la Sulina. Fără cuvinte, două ore. Inacceptabil! Era legătura spre Tulcea, s-a pierdut, nimeni nu ne mai dă banii... S-a pierdut și vaporul spre Sulina și mergem la un concurs școlar și, uite așa, ratăm!

Reporter: Nu știți ce s-a întâmplat?
Femeie: Nu.
Reporter: V-au zis ceva?
Femeie: Nu, absolut nimic!

Hoții și-au făcut un obicei în a fura echipamente de pe calea ferată, spun reprezentanții CFR. Doar în prima jumătate a anului, pe magistrala București-Constanța s-au înregistrat 13 furturi. Pagubele au depășit 60.000 lei.

Cătălin Schipor, reprezentant CFR Infrastructură Constanța: De exemplu, dacă se fură releele de semnalizare, acestea afectează direct funcționarea instalațiilor care controlează semnalele luminoase și macazurile. Dacă vorbim de cablurile care se află între instalațiile de tren și centrele de comandă, automat nu se mai pot comanda, se pot înregistra erori și pot fi probleme în ceea ce privește siguranța feroviară.

Majoritatea rutelor feroviare din România au nevoie de modernizare urgentă. Multe linii au o vechime considerabilă, iar lucrările de modernizare sunt lente, afectate de lipsa banilor, birocrație și proceduri greoaie.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
3
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
5
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Digi Sport
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Statue of justice,law concept
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O...
European Council President Antonio Costa speaks during a press conference
Preşedintele Consiliului European e primit astăzi, la Cotroceni, de...
Fondul Monetar Internațional.Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) vine miercuri la...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot...
Ultimele știri
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de iarnă a angajaților din România
Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe în sezonul rece: „Nu avem de ales”
Calendarul vacanțelor și al examenelor din anul școlar 2025-2026. Când încep și pe ce dată se încheie cursurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ce facilități vor avea elevii la călătoria cu trenul. Foto Getty Images
Ce facilități vor avea elevii la călătoria cu trenul în anul școlar 2025-2026. Până la ce dată pot fi folosite legitimațiile actuale
Screenshot 2025-09-01 185049
Ursula von de Leyen, despre achizițiile UE în Apărare: România poate fi inclusă în scutul estic. Sunt create locuri de muncă bune
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen, în România. Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa
nicusor dan ursula von der leyen
Nicușor Dan anunță agenda discuțiilor de luni cu Ursula von der Leyen, la întâlnirea de la Constanța
alunecare de teren in norvegia
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia. Un om a murit
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
Adevărul
Expert în securitate: România trebuie să urmeze exemplul Franței în pregătirea sistemului medical pentru un...
Playtech
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Mărturia primarului din România ai cărui angajați nu au intrat în grevă: „Prefer să se facă ordine acum...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...