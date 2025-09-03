Hoții au ajuns să fure orice, fără să le pese că ar putea pune în pericol viețile a mii de oameni. Printre țintele lor se numără și infrastructura feroviară, de la relee de semnalizare, cabluri, plăci metalice folosite pentru legătura dintre șine sau chiar bariere. Pe lângă pagubele uriașe, astfel de jafuri duc, adesea, la haos pe calea ferată. Marți, de exemplu, 44 de trenuri au înregistrat întârzieri de zeci de minute, din cauza unui posibil nou furt de echipamente pe ruta București-Constanța.

Drumul spre mare s-a transformat, din nou, într-un test de răbdare pentru cei care au ales trenul. Un posibil furt de echipamente a dat peste cap, marți, traficul feroviar pe magistrala București- Constanța.

Cătălin Schipor, reprezentant CFR Infrastructură Constanța: Există o problemă, o defecțiune la Jegălia în ceea ce privește sistemul de semnalizare.

După o călătorie și așa istovitoare, acești oameni care au pornit din Oradea au așteptat în tren încă două ore. În total, 20 de ore până pe litoral.

Femeie: Două ore întârziere, mult. Și când am plecat de la Constanta la Oradea - o oră, acum două ore. Nu e normal!

Bărbat: Groaznic! Și am pierdut și o legătură către Medgidia. Suntem necăjiți, trebuia să ajungem la Sulina. Fără cuvinte, două ore. Inacceptabil! Era legătura spre Tulcea, s-a pierdut, nimeni nu ne mai dă banii... S-a pierdut și vaporul spre Sulina și mergem la un concurs școlar și, uite așa, ratăm!

Reporter: Nu știți ce s-a întâmplat?

Femeie: Nu.

Reporter: V-au zis ceva?

Femeie: Nu, absolut nimic!

Hoții și-au făcut un obicei în a fura echipamente de pe calea ferată, spun reprezentanții CFR. Doar în prima jumătate a anului, pe magistrala București-Constanța s-au înregistrat 13 furturi. Pagubele au depășit 60.000 lei.

Cătălin Schipor, reprezentant CFR Infrastructură Constanța: De exemplu, dacă se fură releele de semnalizare, acestea afectează direct funcționarea instalațiilor care controlează semnalele luminoase și macazurile. Dacă vorbim de cablurile care se află între instalațiile de tren și centrele de comandă, automat nu se mai pot comanda, se pot înregistra erori și pot fi probleme în ceea ce privește siguranța feroviară.

Majoritatea rutelor feroviare din România au nevoie de modernizare urgentă. Multe linii au o vechime considerabilă, iar lucrările de modernizare sunt lente, afectate de lipsa banilor, birocrație și proceduri greoaie.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia