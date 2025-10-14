Live TV

Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia. Se ascundea într-un apartament din Pavia

barbat cu catuse la maini
Imagine care are caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Cum a avut loc jaful

Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă. El se ascundea într-un apartament din Pavia şi folosea documente false.

Potrivit Poliţiei Române, în urma unei strânse colaborări între Biroul Ataşatului de Afaceri Interne Italia şi Serviciul de Investigaţii Criminale Timiş, sprijiniţi de Serviciul Central Operativ al Poliţiei Italiene, Squadra Mobile Milano şi Squadra Mobile Pavia, au fost desfăşurate, începând din 1 octombrie, o serie de activităţi operative comune.

„În urma acestor acţiuni, în această dimineaţă, autorităţile italiene au arestat un cetăţean român, de 37 de ani, urmărit internaţional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autorităţile judiciare din România pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave”, a transmis sursa citată de News.ro.

Bărbatul este cercetat pentru sustragerea a 10 milioane de lei din incinta unui oficiu poştal din municipiul Timişoara. El se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde utiliza documente false pentru legitimare.

În acest dosar, judecătorii de la Tribunalul Timiş au emis, în august, două mandate de arestare preventivă în lipsă, în cazul a doi bărbaţi implicaţi în furtul de 10 milioane de lei de la un oficiu poştal din Timişoara.

Cum a avut loc jaful

Cei doi au participat, alături de altul, arestat deja în aceeaşi cauză, la furtul din noaptea de 31 mai, din incinta Oficiului Poştal Timişoara 1, a aproape 10 milioane de lei.

Procurorii afirmau că, în noaptea de 31 mai 2025, între orele 01:00 şi 03:00, unul dintre bărbaţi şi cel arestat preventiv în dosar au forţat uşa de acces şi au intrat în sediul Oficiului Poştal Timişoara 1, pe intrarea dinspre bulevardul Mihai Eminescu, apoi au forţat uşa camerei care face accesul în casierie, dislocând şi fereastra casieriei, de unde au furat 9.470.000 lei, bani aflaţi în 16 saci din rafie, de culoare albă, depozitaţi pe podea.

Ei au furat şi DVR-ul sistemului de supraveghere video şi, pentru a putea scăpa, au modificat orientarea camerei de supraveghere, folosind mai multe dispozitive adaptate. Acestea au fost puse la dispoziţie de către un alt bărbat, care i-a şi condus în apropierea Oficiului Poştal şi care a supravegheat zona cât timp cei doi se aflau în sediul acestuia.

Hoţii, care purtau cagule, au reuşit să fure cei 16 saci cu banii pentru pensii, fiecare sac cântărind între cinci şi 15 kilograme.

La plecarea hoţilor din sediul Poştei, un echipaj de la Poliţia Rutieră a vrut să îl verifice pe şoferul maşinii, un microbuz cu numere de înmatriculare din Franţa. Când i-au făcut semn şoferului să oprească, acesta a virat spre dreapta, a accelerat şi a încercat să scape, iar poliţiştii au pornit în urmărirea microbuzului pe care au reuşit să îl blocheze. Şoferul şi pasagerul din dreapta au coborât din maşină şi au fugit. După câteva sute de metri, poliţiştii au reuşit să îl prindă pe şofer.

Când au deschis microbuzul, au găsit cei 16 saci cu bani şi aparatură.

Bărbatul prins, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat preventiv, iar anchetatorii au pornit pe urmele complicilor. Bărbatul făcea parte, în trecut, din gruparea interlopului Lucian Boncu. El este suspectat şi că ar fi furat din case de amanet din ţară, inclusiv din Bucureşti.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Poliţistii din echipajul de la Rutieră care au salvat banii de pensii, agent şef Bogdan Chiriac şi agent şef adj Alexandru Oprescu, au fost premiaţi de conducerea IPJ Timiş.

În acest dosar, au avut loc mai multe percheziţii, la patru adrese din judeţul Constanţa, dar şi în judeţul Timiş, la Timişoara, Parţa şi Covaci. În urma percheziţiilor, au fost ridicate două persoane din Timişoara şi Constanţa, iar alte trei au fost date în urmărire, fiind plecate din ţară.

