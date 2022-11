Jennifer Aniston, resemnată că nu va fi mamă: Am încercat fertilizarea in vitro, ceaiuri chinezeşti... Am pierdut acel tren

Actrița Jennifer Aniston a dezvăluit într-un interviu că nu a reușit să rămână însărcinată nici după ce a încercat fertilizarea in vitro și că a fost nevoită ani de zile să suporte presiunea socială și întrebările referitoare la motivul pentru care nu a devenit niciodată mamă.

”Am tot încercat să rămân însărcinată”, a povestit actrița pentru revista Allure. ”A fost un drum dificil. Au fost ani întregi în care s-au făcut speculații în privinţa mea. Am încercat fertilizarea in vitro, am băut ceaiuri chinezești, de toate. Și iată-mă, azi. Am pierdut acel tren".

Actriţa de 53 de ani spune, însă, că s-a împăcat cu ideea.

”Nu am niciun regret. Sunt mândră de ridurile şi părul meu alb. Nu îmi mai pun problema: ce-ar fi fost dacă, ceea ce este eliberator”, a spus Aniston.

Actriţa a vorbit în mai multe rânduri, în trecut, despre hărţuirile la care sunt supuse femeile care nu au copii şi s-a arătat jignită de comentariile care spuneau că a ales cariera în detrimentul familiei.

”Nu îmi place presiunea pe care oamenii o pun pe mine, pe femei, cum că ai eşuat ca femeie dacă nu ai procreat. Nu mi se pare corect”, spunea aceasta, tot într-un interviu pentru Allure.

Aniston a adăugat că poţi fi "un om complet" şi dacă nu ai un partener sau un copil, iar astfel de decizii sunt personale.

