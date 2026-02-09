Live TV

Foto Descoperire surprinzătoare despre forma planetei Jupiter (studiu)

Data publicării:
Jupiter and Galilean moons, illustration
Ilustrație cu Jupiter și lunile sale galiene: Ganimede, Callisto, Europa și Io / Getty Images

Cercetătorii dintr-o echipă internaţională au măsurat Jupiter cu o precizie fără precedent şi au descoperit faptul că cea mai mare planetă din Sistemul Solar este în realitate mai mică şi mai plată decât s-a crezut până acum, arată un studiu realizat de Institutul de Ştiinţă Weizmann din Israel.

Timp de decenii, estimările privind mărimea şi forma lui Jupiter s-au bazat pe şase măsurători realizate în urmă cu aproape 50 de ani de două misiuni ale NASA, Voyager şi Pioneer, informează Xinhua preluată de Agerpres.

Acele sonde spaţiale au transmis spre Terra semnale radio, pe care oamenii de ştiinţă le-au utilizat pentru a calcula dimensiunile planetei, însă datele primite lăsau loc unui grad de incertitudine.

Noul studiu, publicat în revista Nature Astronomy, s-a bazat pe date primite de la o altă sondă lansată de NASA, Juno, care orbitează planeta Jupiter începând din 2016. După o prelungire a misiunii sale în 2021, Juno a fost direcţionată pe o nouă traiectorie, care i-a permis să treacă în spatele lui Jupiter văzută din perspectiva planetei Pământ.

jupiter
Foto: Institutul de Ştiinţă Weizmann din Israel

Pe măsură ce sonda spaţială s-a deplasat în spatele planetei, semnalele ei radio au fost deformate de atmosfera densă a lui Jupiter. Prin urmărirea acelei „deformări”, cercetătorii au putut să măsoare mărimea lui Jupiter cu o acurateţe mult mai mare.

Studiul a descoperit că Jupiter este cu aproximativ 8 kilometri mai îngustă la ecuator şi cu 24 de kilometri mai plată la poli decât sugerau estimările precedente.

Cercetarea îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să rafineze modelele teoretice privind interiorul lui Jupiter şi să ofere noi perspective despre vânturile sale puternice, structura sa profundă şi, în general, formarea şi evoluţia planetelor gigantice.

jupiter slimmer
Polul sud al lui Jupiter, văzut de sonda Juno a NASA în timpul unei treceri apropiate. Foto: NASA

De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
Digi Sport
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Citește mai multe
