Kader Keita, fotbalistul echipei Rapid, a fost trimis în judecată după ce a ucis o femeie și a fugit de la locul accidentului

Kader Keita, mijlocașul defensiv al echipei de fotbal Rapid București, a fost trimis în judecată, au anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Reamintim că fotbalistul a provocat un accident rutier în luna martie, în urma căruia o femeie a murit, și a fugit de la locul faptei.

Kader Keita este trimis în judecată pentru două infracțiuni: părăsirea locului accidentului și ucidere din culpă. Fotbalistul încă se află sub control judiciar.

„La data de 03.03.2026, ora 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din mun. București sector 2 și, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F, angajată în traversarea părții carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

Apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție ori a procurorului. Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească”, potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Keita a venit în România în urmă cu doi ani, când a semnat cu CFR Cluj. După un sezon petrecut alături de „feroviari”, ivorianul a fost împrumutat la Rapid pentru suma de 200.00 de euro, iar ulterior a fost transferat definitiv în vara lui 2025. În acest sezon, Keita a bifat 33 de partide, fără să înregistreze vreo contribuție de gol.

Reamintim că accidentul a avut loc pe 3 martie, la ora 5:30 dimineața, în Sectorul 2 din București. Kader Keita a lovit cu mașina o femie de 68 de ani care traversa regulamentar și, ulterior, a fugit de la fața locului. Femeia a murit pe 7 aprilie.

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Editor : M.G.