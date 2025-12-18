Live TV

Kevin Spacey revine pe ecrane într-un serial de televiziune. Când va fi lansată producția italiană

kevin spacey
Kevin Spacey în Lucca, Italia, adresându-se publicului la un masterclass pe 21 septembrie 2025. Foto: Profimedia Images

Actorul american Kevin Spacey revine pe ecrane anul acesta într-unul din rolurile principale în serialul de comedie „Minimarket”, realizat de televiziunea italiană. 

Portalul de streaming RaiPlay intenţionează să lanseze primele cinci episoade ale serialului pe 26 decembrie, informează joi DPA preluată de Agerpres.

Spacey, în vârstă de 66 de ani, interpretează rolul unui premiat cu Oscar, prietenul imaginar al unui absolvent de Drept care visează să ajungă vedetă de televiziune.

Cariera fostului star de la Hollywood, care a dobândit faimă graţie unor filme precum „American Beauty” şi a serialului de televiziune „House of Cards”, a intrat într-un con de umbră în 2017, în urma acuzaţiilor de agresiuni sexuale formulate împotriva sa.

Citește și: „Maturizează-te! Nu ești o victimă”: Răspunsul lui Kevin Spacey la acuzațiile sexuale făcute de actorul Guy Pearce

Într-un proces penal care a avut loc la Londra, Spacey a fost achitat pentru toate capetele de acuzare. Anul viitor, sunt preconizate trei procese civile la Londra privind aceleaşi acuzaţii.

La finalul lunii iunie a acestui an, Spacey a declarat, la un masterclass organizat în cadrul Italian Global Series Festival, la Riccione, în Italia, că i-a iertat pe cei care s-au grăbit să-l considere vinovat în presupusele cazuri de abuz care l-au vizat şi care s-au încheiat, în mare parte, cu achitarea sa, precizând că nu are resentimente.

Citește și: Kevin Spacey a cedat și a izbucnit în lacrimi într-un interviu, când a fost întrebat câți bani mai are: „Niciunul”

