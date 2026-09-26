Fructele exotice își fac, rând pe rând, loc lângă culturile tradiționale. În ultimii ani, în România au fost aclimatizate fructe ca papaya, smochine, kiwi, banane și acum kiwano sau „castravetele african cu coarne”. Este un fruct excelent din punct de vedere nutrițional, spun specialiștii, pentru că are vitamina C și compuși care întăresc imunitatea. Un astfel de fruct se vinde cu zece lei bucata și poate fi păstrat jumătate de an, fără să fie ținut la frigider.

„Foarte gustos! Extrem de suculent și răcoritor. Eu zic că este o combinație între banană și kiwi. Gust de citrice, dar e greu să-i dau un gust”, spun doi dintre cercetătorii Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

„La exterior, fructul de kiwano este galben-portocaliu, cu țepi, iar la interior are o textură gelatinoasă, de culoare verde”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Deși nu are un aspect atrăgător, gustul e incomparabil, spun cercetătorii români. Ușor de crescut, rezistent la dăunători și consumator timid de apă, în plus foarte roditor. Acesta este castravetele african cu coarne, care a fost aclimatizat fără probleme la noi în țară.

„Este o cultură foarte ușor de întreținut, care poate fi foarte profitabilă. Un fruct de kiwano se poate vinde cu minim 10 lei. Nu are pretenții foarte mari nici la sol”, explică cercetătorul Ion Gherase.

„Poate să reziste cu succes până la câteva luni, jumătate de an, dacă sunt culese mai ales în pârgă și nu au niciun fel de vătămare la momentul recoltării”, completează Bianca Kivu, cercetător.

Recolta e gata în șase luni, iar un fruct se vinde cu 10 lei. Cel mai interesant este că poate fi păstrat jumătate de an, fără să fie ținut la rece.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia