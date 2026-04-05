Klaus Iohannis a mers la slujba de Înviere, la Sibiu. Mesajul transmis de fostul preşedinte

klaus iohannis
Klaus Iohannis a mers la slujba de Înviere, la Sibiu. Foto: Captură video

Apariție publică rară a fostului președinte Klaus Iohannis. Acesta a participat aseară la slujba de Înviere. Ca în fiecare an, Klaus Iohannis și soția sa Carmen au mers la Biserica Romano-Catolică "Sfânta Treime" din centrul Sibiului.

De această dată, au intrat pe o ușă laterală și nu prin față. De obicei, soții Iohannis participau şi la slujba de dimineață din prima zi de Paște. De când a demisionat din cea mai înaltă funcție în stat, Klaus Iohannis aproape a dispărut din viața publică.

Înainte de a intra la slujbă, Iohannis a transmis urări cu ocazia Paştelui Catolic şi a Floriilor, sărbătorite duminică de ortodocşi.

„Vă doresc tuturor Sărbători Pascale binecuvântate şi Florii frumoase. La mulţi ani!”, a spus Iohannis, care s-a oprit pentru a se adresa jurnaliştilor aflaţi în apropierea catedralei.

Fostul preşedinte s-a oprit şi de Floriile Catolice, care sunt cu o săptămână înaintea celor ortodoxe, pentru a discuta şi a se fotografia cu câteva persoane, după ce a participat la slujbă.

Şi atunci a transmis un mesaj de sărbători.

”Vă doresc tuturor sărbători pascale fericite şi multă sănătate”, a afirmat Klaus Iohannis.

