Fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi i-a răspuns lui Nicușor Dan, după ce președintele a afirmat că ar fi fost făcute făcut abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea ei. Într-un interviu acordat publicației Context.ro, Kovesi, actual procuror-șef al UE, i-a transmis ironic președintelui „să aibă un somn bun pentru a-și reveni”. Cu aceeași ocazie, Koveși a dat asigurări că nu are niciun plan de a intra în politică după ce își va încheia mandatul la șefia Parchetului European.

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună” a comentat Laura Codruța Kovesi declarația președintelui Nicușor Dan referitoare la presupuse abuzuri ale DNA din timpul mandatului acesteia la șefia procurorilor anticorupție din România.

În același interviu, Kovesi a reiterat că nu are de gând să intre în politică.

„Am plecat din România de aproape opt ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau sa intru în nicio alianță politică cu nimeni”, a subliniat Laura Codruța Kovesi.

Într-un interviu acordat pe 16 aprilie postului de radio Europa FM, președintele Nicușor Dan a declarat că înclină să creadă că „s-au făcut abuzuri” sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA.

Întrebat dacă s-au făcut abuzuri în timpul mandatelor de conducere a Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, președintele a spus: „Cred că au fost făcute”. „Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave...«s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice...Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri – n.red.)”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, despre o eventuală intrare în politica din România a actualei șefe a Parchetului European, la finalul mandatului ei, Nicușor Dan a spus că „e o persoană care a acumulat, în diversele poziții pe care le-a avut, cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”.

