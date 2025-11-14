„Am filmat «A Star Is Born» sub influenţa litiului”, a dezvăluit Lady Gaga într-un interviu acordat, joi, revistei Rolling Stone. Cântăreața a vorbit despre problemele ei mintale, și-a reamintit o perioadă dificilă a vieții ei - în 2017, 2018 și 2019 - , chiar dacă era copleșită cu atenția mass-mediei, fiind între Oscaruri, Globuri de Aur şi pauza Super Bowl.

„Într-o zi, sora mea mi-a spus: «Nu-mi mai recunosc sora»”, povesteşte cântăreaţa. „Şi am anulat turneul. Într-o zi, m-am dus la spital pentru a primi îngrijiri psihiatrice. Aveam nevoie de o pauză. Nu puteam face nimic... Eram complet distrusă. Era cu adevărat înfricoşător”, scrie News.ro.

„La un moment dat, nu credeam că voi reuşi să trec peste asta... Mă simt foarte norocoasă că sunt în viaţă. Ştiu că poate părea dramatic, dar ştim cum se poate termina”, a mai povestit ea.

În 2017, Lady Gaga a anulat 18 concerte din turneul său Joanne World Tour, invocând la acea vreme „dureri puternice”, dar şi „probleme de sănătate mintală”. În 2016, ea a mărturisit că suferă de stres post-traumatic de la un viol suferit la vârsta de 19 ani.

Cine a ajutat-o să treacă peste dificultăți?

Cântăreaţa a reuşit să treacă peste această perioadă dificilă în special datorită ajutorului logodnicului Michael Polansky. „Faptul că sunt îndrăgostită de cineva care se interesează de adevărata mea personalitate a făcut o diferenţă enormă”, a declarat ea pentru Rolling Stone.

Lady Gaga a lansat al şaptelea album, „Mayhem”, în martie anul acesta şi este nominalizată la premiile Grammy, în special la categoria „Albumul anului”. În prezent, se află în turneu cu acest album şi cântă joi şi vineri la Lyon. Între 17 şi 22 noiembrie va fi la Accor Arena din Paris.

Dacă a fost mult timp „dependentă de adrenalină”, astăzi mai are uneori crize de panică în timpul concertelor.

„Văd toţi fanii. Şi sunt în rochia asta mare, iar muzica este atât de puternică şi totul este atât de dramatic... şi timp de 90 de secunde trebuie să mă conving să nu intru în panică”. Un sentiment care o bântuie, spune ea în timpul primei piese a concertului, „Bloody Mary”, apoi se calmează când începe să cânte noul său imn, „Abracadabra”.

