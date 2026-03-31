Lamborghini, Ferrari și ceasuri cu diamante sunt scoase la vânzare la preț redus pe noua platformă lansată de ANAF

lamborghini urus alb
Mașină confiscată și scoasă la licitație de ANAF. Sursă foto: anaf.ro
Prețuri mai mici decât cele de pe piață

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat o platformă digitală pentru publicitatea și vânzarea bunurilor sechestrate și a celor intrate în proprietatea privată a statului. Pe site pot fi găsite la prețuri reduse mașini și ceasuri de lux, bijuterii, apartamente și terenuri.

 

Platforma este lansată cu un număr mai redus de bunuri, care va crește pe parcursul zilelor și săptămânilor următoare. De exemplu ANAF pune la vânzare un Lamborghini Urus care pornește de la 1,1 milioane lei. Este fabricat în 2019, are cutie automată și tipul de combustibil folosit este benzină.

Mai găsim un Ferrari Portofino fabricat în 2020. Prețul de start este de 1.004.000 lei.

Este listat și un ceas Patek Philippe cu cadran sidefat, coroana și indicatoare din aur, încrustat cu diamante și cu geam de safir.

Un ceas Rolex Daytona Twotone cu sidef și diamante, carcasă și butoane de aur, geam de safir are un preț de pornire de 84.700 lei.

Prețuri mai mici decât cele de pe piață

Prețurile sunt mai mici decât cele de pe piață. De exemplu, automobilul Lamborghini Urus poate fi găsit pe alte platforme la valoarea de 1,25 milioane de lei, cu 140 de mii de lei în plus.

Ferrari Portofino din 2020 poate fi cumpărat pe piață cu un preț mai mare în medie cu 75 de mii de lei.

Ceasul Patek Philippe cu aur și diamante ajunge pe alte site-uri de licitații la 195.000 lei.

Pe platformă mai găsim apartamente, terenuri, autocare si alte bunuri provenite din executări silite și dosare penale. Pentru a o putea folosi, cei care nu au deja conturi pe SPV sau ghișeul.ro vor fi nevoiți să parcurgă o procedură de înscriere cu identificare la distanță.

Bunurile sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile. La expirarea perioadei de publicitate ele sunt automat trecute în secțiunea de licitație.

