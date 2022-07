Laura Codruța Kovesi: Nu doresc să candidez la Președinția României. Răspunsul meu este „Nu”, „No”, „Nein”, „Nie”

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a declarat, într-un interviu acordat Radio Europa Liberă Moldova, că nu se gândește să candideze pentru cea mai înaltă funcție în stat, în 2024. Precizările vin în contextul în care mai multe sondaje apărute în România, în ultima lună, au măsurat intenția de vot în cazul său pentru prezidențiale.

Laura Codruța Kovesi: Nu, nu doresc să candidez la Președinția României. Poate, ca să fiu mai clară, răspunsul meu este „Nu”, „No”, „Nein”, „Nie” și, dacă mai practic puțin cu colegii din EPPO, o să pot să răspund „Nu” în cele 17 limbi oficiale în care se discută în EPPO. Principala mea atribuție a fost să construiesc o instituție. Am construit-o de la zero. Când am fost numită, am fost oarecum singură, am avut doar o echipă mică, de câțiva colegi, cu care am construit absolut tot, începând de la proceduri, buget, recrutări de personal. Suntem la început de drum. Vreau să construiesc o instituție europeană, independentă, puternică, care să protejeze mai bine bugetul Uniunii Europene. În momentul în care mandatul meu va ajunge la final, o să am, spun eu, o cunoaștere unică. O să cunosc foarte bine 22 de sisteme de justiție din Europa și nu doresc să candidez la Președinția României.

