Live TV

Legendarul regizor maghiar Bela Tarr a murit la vârsta de 70 de ani

Data publicării:
Bela Tarr
Bela Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango”. Foto: Profimedia
Din articol
Carieră

Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.

Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango” - cu o durată de peste şapte ore - în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.

Acesta a semnat de asemenea şi o adaptare după romanul din 1989 al scriitorului - „Az ellenallas melankoliaja” („The Melancholy of Resistance”) -, plasat într-un loc izolat din perioada comunistă, în filmul „Werckmeister Harmonies”, realizat în anul 2000.

Regizorul ungar a fost recompensat anul trecut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) cu Premiul pentru întreaga activitate.

Carieră

Bela Tarr şi-a început cariera cu documentare despre oamenii obişnuiţi din clasa muncitoare până să debuteze în lungmetraj, la doar 22 de ani, cu „În sânul familiei” („Family Nest”, 1977), pe care l-a filmat în doar şase zile cu o echipă de actori neprofesionişti. Realismul social şi critica politică vor caracteriza şi următorul său film, „Vagabondul” („The Outsider”, 1981), despre un violonist talentat care-şi distruge viaţa prin comportamentul său iresponsabil, precum şi „Vieţi prefabricate” („The Prehab People”, 1982), câştigător al unei menţiuni speciale la Festivalul de Film de la Locarno.

Criticii i-au comparat de multe ori operele de început cu filmele în stil ciné-vérité ale lui John Cassavetes, deşi regizorul maghiar a susţinut că nu le văzuse niciodată.

Cu „Almanahul toamnei” (Almanac of Fall, 1984), Bela Tarr începe să-şi consolideze stilul care ulterior i-a devenit trademark: cadre lungi, stilizate şi poetice, o atmosferă apăsătoare, infuzată cu angoasă. În 1988, odată cu „Damnare” („Damnation”) începe şi colaborarea de lungă durată cu scriitorul László Krasznahorkai, împreună cu care va scrie scenariile următoarelor sale filme.

Poate cel mai cunoscut film născut din acest parteneriat creativ este „Satantango” (1994), o capodoperă de 439 de minute pe care cinefilii hardcore prezenţi la cea de-a şasea ediţie TIFF au avut şansa rară de a o vedea într-o sală de cinema, pe peliculă. Despre „Sátántangó”, scriitoarea americană Susan Sontag a spus că e filmul pe care l-ar vedea cu plăcere în fiecare an.

Considerată de critici una dintre cele mai importante opere cinematografice ale secolului XXI, „Armonii Werckmeister” („Werckmeister Harmonies”, 2000) a fost proiectat la ediţia inaugurală a TIFF-ului din 2002 şi o are pe generic drept co-regizoare pe monteuza Ágnes Hranitzky, cu care Tarr a lucrat încă de la primele sale filme.

Împreună vor mai semna şi „Omul din Londra” („The Man from London”, 2007), în care joacă şi Tilda Swinton şi care a avut premiera în competiţia Festivalului de Film de la Cannes, şi „Calul din Torino” („The Turin Horse”, 2011), distins cu Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Berlin. Despre acesta din urmă, criticul A.O. Scott de la The New York Times a scris că „rigorile vieţii te pot doborî.

Rigorile artei pot avea efectul opus, iar Calul din Torino este un exemplu - unul extrem de rar în cinematografia contemporană - despre cum o operă ce pare construită pe negarea plăcerii poate, prin disciplină formală, integritate pasională şi un dramatism înfricoşător, să genereze o experienţă înălţătoare”. După cum a declarat încă de la începutul filmărilor, „Calul din Torino” este ultimul film al regizorului.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
5
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9343
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa...
gorenlanda pe harta si steagul sua
Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump...
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan vrea să facă numirile la SRI și SIE. Ce alte funcții mai...
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea...
Ultimele știri
Inundații la Târgu Jiu în urma revărsării unui lac
Fondurile de investiții alternative ar putea funcționa ca SRL. Ce prevede proiectul de lege și cine sunt investitorii vizați
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Cum se numesc ”firele” de pe banană: specialiştii spun că trebuie consumate
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...