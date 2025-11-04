Trupa rock AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru „Power Up”. Turneul mondial promovează cel mai recent album de studio al formaţiei australiene, lansat în urmă cu cinci ani, dar care, de fapt, reprezintă un turneu în care sunt interpretate piese din întregul său catalog muzical, scrie revista americană Variety.

În 2026, AC/DC va susţine 21 de concerte în oraşe precum Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Philadelphia, în statul american New Jersey şi în ţări precum Brazilia, Argentina, Chile şi altele. Cele mai multe dintre aceste show-uri sunt concerte pe stadioane.

AC/DC este o trupă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind celebră în lumea întreagă pentru piese de mare succes precum „Back in Black”, „Highway to Hell”, „You Shook Me All Night Long”, „Thunderstruck”, „Live Wire” şi multe altele.

Trupa australiană, care a susținut primul ei concert pe 31 decembrie 1975 a avut albume vândute în peste 200 de milioane de copii la nivel mondial. AC/DC a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2003.

Biletele la concertele programate anul viitor pentru turneul mondial „Power Up” vor fi puse în vânzare vineri, 7 noiembrie.

Line-upul trupei pentru acest turneu va fi compus din cofondatorul Angus Young la chitară principală, solistul Brian Johnson, chitaristul ritmic Stevie Young, toboşarul Matt Laug şi basistul Chris Chaney. Chitaristul ritmic şi cofondatorul Malcolm Young, fratele lui Angus Young, a murit în 2017 şi a fost înlocuit de nepotul lor, Stevie.

Datele turneului mondial „Power Up” sunt:

Tue Feb 24 São Paulo, BR Estádio do MorumBIS

Wed Mar 11 Santiago, CL Parque Estadio Nacional

Mon Mar 23 Buenos Aires, AR Estadio River Plate

Tue Apr 7 Mexico City, MX Estadio GNP Seguros

Sat Jul 11 Charlotte, NC Bank of America Stadium

Wed Jul 15 Columbus, OH Ohio Stadium

Sun Jul 19 Madison, WI Camp Randall Stadium

Fri Jul 24 San Antonio, TX Alamodome

Tue Jul 28 Denver, CO* Empower Field at Mile High

Sat Aug 01 Las Vegas, NV* Allegiant Stadium

Wed Aug 05 San Francisco, CA Levi’s Stadium

Sun Aug 09 Edmonton, AB Commonwealth Stadium

Thu Aug 13 Vancouver, BC BC Place

Thu Aug 27 Atlanta, GA Mercedes-Benz Stadium

Mon Aug 31 Houston, TX NRG Stadium

Fri Sep 04 South Bend, IN Notre Dame Stadium

Tue Sep 08 St. Louis, MO The Dome at America’s Center

Sat Sep 12 Montreal, QC Parc Jean-Drapeau

Wed Sep 16 Toronto, ON Rogers Stadium

Fri Sep 25 East Rutherford, NJ MetLife Stadium

Tue Sep 29 Philadelphia, PA* Lincoln Financial Field

*Pentrru Denver, Las Vegas și Philadelphia — biletele vor fi puse în vânzare la ora 12:00, ora locală.

