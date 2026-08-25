Cristina Trăilă, liberala care ocupă funcția de secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și pusă sub acuzare pentru corupție în dosarul lui Fănel Bogoș.

Cristina Trăilă a fost chemată marți dimineață la sediul DNA Iași, potrivit surselor Digi24. Până la ora publicării acestui articol, liberala nu a ieșit de la audieri.

Surse Digi24 au explicat, însă, că ea ar urma să fie pusă sub acuzare pentru complicitate la infracțiuni asimilate corupției în dosarul lui Fănel Bogoș.

Dosarul lui Fănel Bogoș

Fănel Bogoș, un medic veterinar și, în același timp, afacerist din Vaslui, supărat că Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din județ a descoperit mai multe nereguli la o fermă de găini, a pus în aplicare un mecanism complex de trafic de influență pentru demiterea directorului instituției.

Surse judiciare subliniau la acel moment, în 2025, că sute de mii de euro au fost cheltuiți pentru a ajunge la lideri politici, foste cadre din SIE și SRI sau foști magistrați. Toți i-ar fi promis omului de afaceri același lucru, anume demiterea directorului DSVSA prin diverse metode.

Omul de afaceri din Vaslui a ajuns inclusiv la premierul Ilie Bolojan, la insistențele unui lider local PNL, însă tot degeaba, potrivit surselor Digi24.ro.

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Editor : M.G.