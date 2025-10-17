Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ. Într-o intervenție la Digi24, Camelia Lepădat, inspector școlar pentru comunicare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a declarat că în momentul deflagrației elevii erau la ore, iar aproximativ 10 dintre aceștia au fost răniți ușor.

„Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu „Clădirea a fost evacuată preventiv, la recomandare a autorităților competente. S-a realizat evacuarea ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandărilor echipelor de intervenție de la ISU sosite la fața locului. Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Cei care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ și au fost preluați în siguranță de către părinți”, a declarat Camelia Lepădat.

„10 copii au suferit răni ușoare. Niciunul nu a fost transportat la spital”, adaugă ea.

Elevii se aflau la ore în momentul exploziei.

„Școala are și peste 60 de clase, deci peste 1500 de copii, deci erau, dar fiecare dintre ei sunt astăzi în siguranță”, mai spune Camelia Lepădat.

Imaginile de la Liceul Bolintineanu arată că din cauza forţei exploziei, au fost sparte geamurile unor săli de clasă, au căzut bucăţi de tencuială şi au fost avariate bănci, mese sau elemente de tâmplărie.

În acelaşi timp, în urma exploziei, poliţiştii au intervenit de urgenţă pentru delimitarea perimetrului de siguranţă şi pentru sprijinirea echipelor operative de intervenţie şi au deviat traficul în zona afectată, pentru fluidizarea circulaţiei.

De asemenea, poliţiştii acordă sprijin echipelor operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

În acest moment, activităţile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor şi stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului, precizează Poliţia Capitalei.

În contextul producerii acestei explozii, Poliţia recomandă cetăţenilor să evite zona respectivă, să nu se apropie de perimetrul de intervenţie, în condiţiile în care există riscul altor deflagraţii, prăbuşiri sau scurgeri de gaze, să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi care pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală, să nu blocheze căile de acces, să furnizeze informaţii utile dacă au fost martori la eveniment sau au date relevante şi să sprijine persoanele vulnerabile - copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

O explozie extrem de puternică s-a produs în această dimineață la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

Două persoane au murit, alte 11 fiind rănite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Opt dintre răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. Zona este survolată de o dronă a ISU.

Potrivit unor informaţii, există posibilitatea ca explozia să fi afectat structura de rezistenţă a blocului unde s-a produs.

