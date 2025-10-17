Live TV

Galerie Foto Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat

Data publicării:
gbhzgdbhzdg
Foto: Meteoplus Facebook

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ. Într-o intervenție la Digi24, Camelia Lepădat, inspector școlar pentru comunicare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a declarat că în momentul deflagrației elevii erau la ore, iar aproximativ 10 dintre aceștia au fost răniți ușor.

„Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu „Clădirea a fost evacuată preventiv, la recomandare a autorităților competente. S-a realizat evacuarea ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandărilor echipelor de intervenție de la ISU sosite la fața locului. Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Cei care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ și au fost preluați în siguranță de către părinți”, a declarat Camelia Lepădat.

„10 copii au suferit răni ușoare. Niciunul nu a fost transportat la spital”, adaugă ea.

Elevii se aflau la ore în momentul exploziei.

„Școala are și peste 60 de clase, deci peste 1500 de copii, deci erau, dar fiecare dintre ei sunt astăzi în siguranță”, mai spune Camelia Lepădat.

Imaginile de la Liceul Bolintineanu arată că din cauza forţei exploziei, au fost sparte geamurile unor săli de clasă, au căzut bucăţi de tencuială şi au fost avariate bănci, mese sau elemente de tâmplărie.

Foto: Meteoplus Facebook
Foto: Meteoplus Facebook
Deschide galeria foto

Foto: Meteoplus Facebook | Poza 1 din 5
Foto: Meteoplus Facebook
Foto: Meteoplus Facebook | Poza 2 din 5
Foto: Meteoplus Facebook
Foto: Meteoplus Facebook | Poza 3 din 5
Foto: Meteoplus Facebook
Foto: Meteoplus Facebook | Poza 4 din 5
Foto: Meteoplus Facebook
Foto: Meteoplus Facebook | Poza 5 din 5
Foto: Meteoplus Facebook
,

În acelaşi timp, în urma exploziei, poliţiştii au intervenit de urgenţă pentru delimitarea perimetrului de siguranţă şi pentru sprijinirea echipelor operative de intervenţie şi au deviat traficul în zona afectată, pentru fluidizarea circulaţiei.

De asemenea, poliţiştii acordă sprijin echipelor operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

În acest moment, activităţile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor şi stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului, precizează Poliţia Capitalei.

În contextul producerii acestei explozii, Poliţia recomandă cetăţenilor să evite zona respectivă, să nu se apropie de perimetrul de intervenţie, în condiţiile în care există riscul altor deflagraţii, prăbuşiri sau scurgeri de gaze, să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi care pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală, să nu blocheze căile de acces, să furnizeze informaţii utile dacă au fost martori la eveniment sau au date relevante şi să sprijine persoanele vulnerabile - copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

O explozie extrem de puternică s-a produs în această dimineață la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

Două persoane au murit, alte 11 fiind rănite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Opt dintre răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. Zona este survolată de o dronă a ISU.

Potrivit unor informaţii, există posibilitatea ca explozia să fi afectat structura de rezistenţă a blocului unde s-a produs.

Citește și: Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o bubuitură foarte puternică. Mi s-a mișcat bine blocul”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
2
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București. ISU: Trei morți și 13 răniți...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova...
explozie sector 5 (1)
Mărturia unei femei despre explozia la blocul din Rahova: „Am auzit o...
Donald Trump și Vladimir Putin
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea...
explozie rahova
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost...
Ultimele știri
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată
Corupție la Spitalul Militar Central: Alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA, pe lângă șefa Florentina Ioniță. Acuzațiile oficiale
Specialiști în domeniu: Sănătatea mintală, o prioritate strategică națională, nu o anexă a altor politici publice în sănătate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
crima bucuresti
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei
trecere de pietoni
VIDEO Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din București. „E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții”
Gabriela Firea Robert Negoita
„Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?” Robert Negoiță: „Cred că face o figură foarte bună în Parlamentul European”
FED NEGOITA REDACTIE ORA 20 161025 EMBD11_17145
Robert Negoiță susține că termoficarea Capitalei ar trebui să treacă la sectoare. „Ne-am ocupa mult mai bine”
fed crima sector 4 161025 r9_02278
Alertă în Capitală: o femeie a dispărut fără urmă. Polițiștii iau în calcul varianta unei crime
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Fanatik.ro
Răzvan Marin a fost botezat de Răzvan Lucescu! Dezvaluire bombă în scandalul mijlocaşului cu Mircea Lucescu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
CRBL, despre relația ruptă cu fiica lui, după divorțul de mama ei: "Nu îmi dă voie să o cunosc. Are...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu