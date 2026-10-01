Liderul USR implicat în exporturi ilegale către Belarus a fost reţinut de DIICOT (surse)

Alexandru Munteanu, consilier local la Târgovişte şi vicepreşedinte al USR Dâmboviţa, a fost reţinut pentru 24 de ore de DIICOT în dosarul în care este acuzat că face parte dintr-o reţea care a încercat să trimită către o firmă din Belarus, aflată sub sancţiunile UE, un utilaj industrial care poate fi folosit la fabricarea de echipamente militare, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

În acelaşi dosar, a mai fost reţinut şi Evgeni Poliakov.

USR a transmis miercuri că Alexandru Munteanu are dublă cetăţenie, română şi moldovenească, iar dacă acuzaţiile la adresa lui se vor confirma, atunci riscă excluderea din partid.

Procurorii DIICOT au deschis în acest caz un dosar penal având ca obiect investigarea unor infracţiuni privind încălcarea şi eludarea regimului sancţiunilor internaţionale instituite în Uniunea Europeană, precum şi comercializarea, transferarea şi exportul unor produse cu dublă utilizare, fiind efectuate miercuri 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov.

Conform surselor, pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizaţi Evgeni Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuş, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Ţărucă, Gabriel Unguru şi Mihai Doroftei.

Concret, spun surse din anchetă, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator şi director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu a coordonat şi a participat la operaţiunile de comercializare şi transfer al utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăţi paravan din Germania şi Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancţiuni UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.

În acest sens, împreună cu Evgeni Poliakov, Alexandru Munteanu a iniţiat operaţiunea de transfer al utilajului VL40 şi a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deşi, anterior, autorităţile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv din cauza existenţei riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfăşurat activităţi comerciale şi tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea şi transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât şi pentru fabricarea unor echipamente cu destinaţie militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terţe, în condiţiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.

Anchetatorii afirmă că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware şi software, precum şi prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

Editor : C.L.B.