Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei, a murit la 85 de ani

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei şi fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj, a murit, duminică, la vârsta de 85 de ani.

Liviu Maior a fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991. Clubul a postat un mesaj pe pagina de Facebook.

„Dumnezeu a mai luat lângă El un mare OM. Profesorul Liviu Maior a fost pentru mine, și pentru mulți alții, adevăratul MODEL de cultură, istorie, patriotism și caracter! Dumnezeu să îl primească acolo, lângă cei mai buni dintre cei mai buni”, a scris pe Facebook Victor Ponta.

Și Școala Națională de Studii Politice și Administrative și-a exprimat regretul pentru decesul profesorului.

Absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanţi istorici români, specialist în istoria modernă şi în mişcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu „Meritul Academic” şi Premiul Academiei Române în anul 1993 şi a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universităţi din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureş, „Lucian Blaga” din Sibiu şi „Andrei Şaguna” din Constanţa.



Important om politic şi diplomat, Liviu Maior a deţinut portofoliul de Ministru al Educaţiei între 1992 şi 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României.



Între 2003 şi 2005 a fost ambasador plenipotenţiar în Canada.

