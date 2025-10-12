Live TV

LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - Duminică, 12 octombrie 2025, la 6/49 reportul la categoria I depășește 7,64 milioane de euro

Aflați numerele extrase, începând cu ora 18:35. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Numerele câștigătoare  Reportul la 6/49, categoria I, este de peste 7,64 milioane de euro Peste 6,81 milioane de euro se pot câștiga la Joker, categoria I La 5/40 este în joc un report de peste 93.600 de euro Premii câștigate 

Duminică, 12 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Română a acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

Numerele câștigătoare 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40:

Super Noroc: 

Reportul la 6/49, categoria I, este de peste 7,64 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

Peste 6,81 milioane de euro se pot câștiga la Joker, categoria I

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 22.900 de lei.

La 5/40 este în joc un report de peste 93.600 de euro

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria a II-a un report în valoare de peste 14.900 de lei.

Premii câștigate 

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 54.114,81 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro , pe bilete.loto.ro, pe joacă.loto.ro și la o agenție din Ocna Mureș.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 67.251,96 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brașov.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 175.128 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Super Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 239.512,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați.

Editor : C.L.B.

