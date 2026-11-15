Live TV

Luca Niculescu, mesaj la 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov: „Ei au avut curajul să înfrunte un regim nedrept”

Data actualizării: Data publicării:
luca niculescu foto facebook
Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu a transmis, duminică, un mesaj la 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Braşov, în care vorbeşte despre recunoştinţa pe care le-o datorăm celor care, într-o vreme în care frica şi tăcerea dominau societatea românească, au avut curajul să spună „nu”. Le mai datorăm, însă, apreciază premierul, responsabilitatea de a apăra libertatea şi democraţia pe care astăzi le considerăm fireşti.

„În urmă cu 39 de ani, la Braşov, muncitorii de la Uzina «Steagul Roşu» au ieşit în stradă, alături de mii de oameni, pentru a protesta împotriva unui regim care le luase nu doar libertatea, ci şi demnitatea. Într-o vreme în care frica şi tăcerea dominau societatea românească, aceşti oameni au avut curajul să spună «nu». Au înfruntat represiunea şi au arătat că dictatura putea fi contestată”, a scris, duminică, pe reţelele de socializare, premierul Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, strigătele „Jos Ceauşescu!” şi „Deşteaptă-te, române!” aveau să răsune din nou, doi ani mai târziu, în timpul Revoluţiei din decembrie 1989.

„Astăzi, ne amintim cu respect şi recunoştinţă de cei care, la 15 noiembrie 1987, au avut curajul să înfrunte un regim nedrept. Mulţi dintre ei au plătit un preţ greu pentru acest curaj. Le datorăm nu doar recunoştinţă, ci şi responsabilitatea de a apăra libertatea şi democraţia pe care astăzi le considerăm fireşti”, a adăugat premierul.

Revolta din 15 Noiembrie a fost începută de muncitorii din schimbul trei de la secţia 440 Ştanţe şi Matrice a întreprinderii de autocamioane „Steagul Roşu”, care au ameninţat cu întreruperea lucrului. În dimineaţa următoare, aproximativ 5.000 de muncitori din schimburile unu şi trei s-au adunaţi în curtea întreprinderii, au spart geamurile clădirii administrative şi au părăsit curtea, îndreptându-se către sediul judeţean al Partidului Comunist Român din Braşov, actuala clădire a Consiliului Judeţean şi a Prefecturii.

Pentru a înăbuşi revolta, autorităţile comuniste au trimis trupele Securităţii, pregătite să intervină în forţă împotriva manifestanţilor. În faţa baricadei Securităţii, mulţimea s-a dispersat, iar în zilele care au urmat zeci de participanţi au fost arestaţi.

În perioada 16-25 noiembrie 1987, peste 190 de persoane au fost arestate şi cercetate la Braşov şi la Bucureşti, inclusiv prin bătaie şi tortură.

În data de 30 noiembrie 1987, în urma încheierii cercetării, 61 de persoane au fost trimise în judecată, pentru ca la 3 decembrie să fie condamnate la pedepse cuprinse între 6 luni şi 3 ani de închisoare, puse în practică prin muncă corecţională.

Pentru a marca importanţa acestui moment în istoria luptei împotriva comunismului în Europa de Est, Parlamentul României a adoptat Legea 215/2021, prin care ziua de 15 Noiembrie este declarată „Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Antti Hakkanen
2
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
3
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
4
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
5
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
A venit replica Ucrainei, după declarația ”rușinoasă” din America + Anunțul făcut la aproape 5 ani de la startul războiului
Digi Sport
A venit replica Ucrainei, după declarația ”rușinoasă” din America + Anunțul făcut la aproape 5 ani de la startul războiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luca Niculescu.
Luca Niculescu, reacție după ce alte trei nave au fost atacate în Marea Neagră: „E inacceptabil”
ninsoare brasov primii fulgi
Iarna se instalează în România: ninge la Brașov și în stațiunile montane. Drumarii intervin pe mai multe șosele
marian neacsu luca niculescu
Oana Gheorghiu, dezvăluiri despre influența lui Marian Neacșu în Guvern: „Dacă spunea că se întâmplă ceva, se întâmpla”
luca niculescu foto facebook
Luca Niculescu, reacție după victoria României în procesul Roșia Montană: „Statul român are capacitatea să își apere interesele”
cimitir digitalizat
Primul oraș din România cu cimitir digitalizat. Traseul spre mormintele celor decedați, disponibil printr-un cod QR
Recomandările redacţiei
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii”...
nicusor dan UNESCO summitul francofoniei (1)
Ce a cerut Nicușor Dan la Summitul Francofoniei. Întâlnire cu...
Președinții Joe Biden și Volodimir Zelenski. Foto - Profimedia Images
Memoriile lui Joe Biden: Zelenski este descris ca fiind „capricios și...
Ultimele știri
Boris Johnson spune că nu există cale de compromis cu Putin: „Guvernul său este obsedat de răzbunare”. Cum a decurs vizita sa în Rusia
Un craniu neobişnuit, vechi de 1600 de ani, al unui copil cu ochi de ciclop, descoperit în Peru
Turcia a testat o nouă armă împotriva roiurilor de drone: 51 de ținte neutralizate în câteva secunde, fără rachete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în...
Fanatik.ro
Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin la națională s-a terminat
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin la națională s-a terminat
Adevărul
Amenințare fără precedent de la Kremlin. Putin vrea ca Marea Britanie să renunțe la protecția nucleară a...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Copleșit de emoții, Phil Collins a fost inclus ca artist solo în Rock & Roll Hall of Fame. Lily Collins și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cuplul anului”: o celebră actriță de telenovele a confirmat relația cu un fotbalist de națională! ”Deci ai...
Pro FM
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi. Silas și Phineas au urcat pe podium alături...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
Adevarul
Ce ținute au purtat partenera și fosta soție a lui Bolojan la nunta fiicei fostului premier
Newsweek
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
Digi FM
FOTO | „Nu l-am cunoscut cu adevărat”. Kathryn Hahn, uluită de transformarea lui Nicolas Cage pentru rolul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...