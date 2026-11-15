Live TV

Luca Niculescu, reacție după ce alte trei nave au fost atacate în Marea Neagră: „E inacceptabil”

Data actualizării: Data publicării:
Luca Niculescu.
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu a condamnat, duminică, cele mai recente atacuri cu drone asupra navelor în Marea Neagră, susținând că aceste incidente „reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei”. El mai spune că alături de aliații României vor fi luate „toate măsurile necesare”.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina.

Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forțele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri. Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută.

Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei”, a transmis Luca Niculescu pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, a adăugat premierul. 

Reacția vine după ce, sâmbătă seară, două nave comerciale au fost lovite de drone.

Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, preciza MApN.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică - n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Potrivit sursei citate, nu au fost raportate victime.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Antti Hakkanen
2
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
3
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
4
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
5
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
Digi Sport
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MWZjMzg4MDk3MGFlN2MxYjA3MTViY2M4ZTIwNmYwZA==.thumb
Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Ministrul Apărării cere sprijinul aliaților
soldați pe front în ucraina
Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului în Ucraina. Cele mai noi date
Vladimir Putin.
Putin dă un ultimatum Regatului Unit privind armele nucleare. Ce vrea de fapt președintele rus
zaharova
Rusia susține că Europa ar fi mai sigură fără NATO. Zaharova compară Alianța cu o „măsea stricată”
vladimir putin
Reacția dură a unui republican după ce Putin a pus o condiție privind NATO: „Negocierile sunt o farsă”
Recomandările redacţiei
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii”...
nicusor dan si dacian ciolos
Nicușor Dan, primit de regele Cambodgiei. România încearcă să obțină...
Evenimentul ,,DARcembrie”, in cadrul caruia se aprind luminile de sarbatori din sectorul 3, in Bucuresti
Contract de 32 de milioane de lei pentru luminițe de Crăciun, fără...
Ultimele știri
Le Pen va izola Franţa în Europa dacă va deveni preşedinte, avertizează anturajul lui Macron
România va oferi mai multe burse studenților din Vietnam. Anunțul făcut de Nicușor Dan
Rogobete: Marile lanțuri de farmacii controlează tot mai mult piața medicamentelor. Stocurile din depozite ar putea fi făcute publice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Ce s-a mâncat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu fostul fotbalist! Meniu de lux cu caviar și trufe
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a luat foc în direct pe Ianis Hagi: “A fost gladiator!” / “Serios? Să se ducă la lupte, atunci!”
Adevărul
Ce putea face statul pentru Denis, reclamat de tată pentru droguri înainte să-și ia viața
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
„Sunt cea mai norocoasă!” Michelle Pfeiffer, mesaj superb la aniversarea căsniciei: „33 de ani alături de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
Pro FM
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi. Silas și Phineas au urcat pe podium alături...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF
Newsweek
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...