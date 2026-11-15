Luca Niculescu, reacție după ce alte trei nave au fost atacate în Marea Neagră: „E inacceptabil”

Premierul Luca Niculescu a condamnat, duminică, cele mai recente atacuri cu drone asupra navelor în Marea Neagră, susținând că aceste incidente „reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei”. El mai spune că alături de aliații României vor fi luate „toate măsurile necesare”.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina.

Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forțele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri. Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută.

Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei”, a transmis Luca Niculescu pe X.

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„Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, a adăugat premierul.

Reacția vine după ce, sâmbătă seară, două nave comerciale au fost lovite de drone.

Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, preciza MApN.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunţat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută (noaptea de sâmbătă spre duminică - n.r.), în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Potrivit sursei citate, nu au fost raportate victime.

Editor : C.L.B.