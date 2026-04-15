Lucrări de modernizate la Aeroportul Henri Coandă: Ce modificări vor fi făcute

Compania Naţionaă Aeroporturi Bucureşti accelerează procesul de modernizare a Aeroportului ”Henri Coandă” şi anunţă finalizarea licitaţiei pentru înlocuirea trotuarelor rulante, lifturilor şi scărilor rulante din cadrul aeroportului.

Se vor înlocui 19 ascensoare, 19 scări rulante, 4 trotuare rulante, 2 platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă (PMR) şi se vor monta suplimentar alte 2 astfel de platforme.

De asemenea, va fi realizat un sistem integrat de monitorizare a noilor instalaţii şi echipamente modernizate.



Contractul are valoarea de 24.390.592 lei.



La licitaţia organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala Bucureşti, ca ofertant-lider, alături firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni şi Creative Home Construct.



Înlocuirea şi modernizarea echipamentelor se va implementa etapizat, în decurs de trei ani, pentru a minimiza disconfortul pasagerilor.

Editor : A.P.