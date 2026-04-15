Lucrări de modernizate la Aeroportul Henri Coandă: Ce modificări vor fi făcute

Compania Naţionaă Aeroporturi Bucureşti accelerează procesul de modernizare a Aeroportului ”Henri Coandă” şi anunţă finalizarea licitaţiei pentru înlocuirea trotuarelor rulante, lifturilor şi scărilor rulante din cadrul aeroportului.

Se vor înlocui 19 ascensoare, 19 scări rulante, 4 trotuare rulante, 2 platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă (PMR) şi se vor monta suplimentar alte 2 astfel de platforme.

De asemenea, va fi realizat un sistem integrat de monitorizare a noilor instalaţii şi echipamente modernizate.

Contractul are valoarea de 24.390.592 lei.

La licitaţia organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala Bucureşti, ca ofertant-lider, alături firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni şi Creative Home Construct.

Înlocuirea şi modernizarea echipamentelor se va implementa etapizat, în decurs de trei ani, pentru a minimiza disconfortul pasagerilor.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion
Alertă pe 4 aeroporturi din Italia. Au fost anunțate raționalizări de combustibil
oposum jucarie
Un oposum s-a „deghizat” în jucărie de pluș într-un magazin dintr-un aeroport și a stârnit amuzamentul pasagerilor
LaGuardia Crash
Mărturia unui pasager al avionului care s-a ciocnit cu un vehicul pe aeroportul La Guardia. „Am simțit cum aparatul pierde controlul”
LaGuardia Crash
Accident grav pe pista aeroportului LaGuardia din New York: doi morți și doi răniți după ce un avion a lovit un vehicul
Greșeli pe care mulți pasageri le fac înainte de zbor. Foto Getty Images
Greșelile pe care mulți pasageri le fac înainte de zbor. Situații care te pot costa bani în plus la aeroport, explicate de experți
Recomandările redacţiei
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să...
donald trump
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl...
ajutor umanitar liban guvern
România trimite 15 tone de ajutoare pentru populația din Liban...
Yzc5NGJiMzk5YTQ5ZDMyNTA4NjI0MjBhNTdjYzMyYTY=.thumb
Sute de zboruri ar putea fi anulate în Europa în următoarele...
Ultimele știri
Iranul a folosit un satelit chinez pentru a spiona bazele SUA din Orientul Mijlociu înaintea atacurilor
Directorul unui liceu din SUA a împiedicat un masacru. Momentul în care sare asupra unui tânăr înarmat
Regatul Unit pregătește un ajutor suplimentar de milioane de lire sterline şi 120.000 de drone pentru Ucraina
Citește mai multe
