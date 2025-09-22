Lucrări la sistemul de încălzire din București, în cinci sectoare: sunt afectate sute blocuri și un spital, dar și mai multe firme

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. a anunţat, luni, că în următoarele zile vor fi executate lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în cinci din cele şase sectoare ale Capitalei. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări și vor fi afectate sute de blocuri, Spitalul Malaxa, unităţi industriale şi agenţi economici.

Potrivit CMTEB, pe Bulevardul Chişinău, din Sectorul 2, va fi remediată deficienţa apărută în perioada de garanţie de către firma SICOR, în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti – Obiectiv 1 – Magistrala I Sud – Cămin CM11 – CP3 – CV5/4”. Lucrările impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 21 puncte termice (259 blocuri, o unitate industrială şi Spitalul Malaxa), începând din 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în 26 septembrie 2025, ora 23:00.

Reţeaua termică primară – conductă Dn 1200/1000/300 mm, în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu şi a străzilor Brâncuşi şi Lucreţiu Pătraşcanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 22 puncte termice (237 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2002, această porţiune de reţea având 23 de ani de funcţionare.

Pe strada Matei Basarab din Sectorul 3, se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (65 blocuri), între 22 septembrie, ora 09:00, şi 26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1993, această porţiune de reţea având peste 30 de ani de funcţionare.

În zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4, se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri şi 2 agenţi economici), între 23 şi 26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

Pe Strada Turnescu din Sectorul 5, se vor executa lucrări de reparaţie la racordul punctului termic Turnescu/Marinescu, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), în perioada 22-26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având aproape 37 de ani de funcţionare.

Pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6, vor fi făcute lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri şi imobile şi 1 punct termic industrial), din 22 septembrie, ora 09:00, până în 25 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

Lucrări de reparaţii la conductă vor fi făcute şi pe Bulevardul 1 Mai, intersecţie cu Strada Braşov, din Sectorul 6, astfel că furnizarea agentului termic va fi sistată între 22 şi 26 septembrie, ora 23:00. Clienţii nu vor fi afectaţi. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1970, această porţiune de reţea având 55 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute, precizează sursa citată. CMTEB reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, mai precizează Termoenergetica.

