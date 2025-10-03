Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție”

Construcția podului peste râul Tisa, care leagă Ucraina de România, este aproape de finalizare, lucrările fiind realizate în proporție de 87%. Structura metalică a fost deja montată, iar rampele de acces au fost finalizate, relatează UNN.

În prezent se lucrează la trotuare și la instalarea sistemului de iluminat, a transmis guvernatorul Transcarpatia, Myroslav Biletsky, conform sursei citate.

Gabriel Valer Zetea, președintele CJ Maramureș, a transmis astăzi, 3 octombrie, că lucrările au fost demarate și pe malul ucrainean al Tisei.

„În sfârșit, după demersurile repetate pe care le-am făcut în Zakarpatia, prin dialogul direct cu guvernatorul Myroslav Biletsky, au început lucrările și pe malul ucrainean al Tisei. Este un moment care depășește simpla construcție a unui pod. În aceste vremuri grele pentru Ucraina, faptul că se muncește la acest obiectiv arată puterea solidarității și dorința noastră comună de a rămâne uniți”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Gabriel Valer Zetea.

De asemenea, într-o altă actualizare publicată joi, 2 octombrie, pe Facebook, Zetea preciza că „halele de scanare și control, clădirile administrative, casa pompelor și rețelele de utilități sunt ridicate și echipate în proporție de peste 80–90%. Iluminatul exterior, parapetele de siguranță, cântarele și sistemul ITS sunt aproape finalizate.

Se lucrează acum la ultimele finisaje interioare și exterioare, la containere și la montarea cântarelor de control pe ambele sensuri”.

Editor : A.M.G.