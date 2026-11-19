Au fost finalizate lucrările la pista de decolare - aterizare a Aeroportului Internaţional Timişoara „Traian Vuia”, iar reluarea operaţiunilor aeroportuare se va face începând cu data de 22 noiembrie 2026, orele 19.00. Pe durata lucrărilor, toate zborurile au fost direcţionate pe Aeroportul Arad.

„Intervenţiile la pistă au avut ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare şi menţinere a infrastructurii aeroportuare la standardele necesare desfăşurării operaţiunilor în condiţii de siguranţă. Odată cu redeschiderea pistei, activitatea aeroportuară va reveni la normal, iar zborurile vor fi operate conform programului iniţial stabilit de companiile aeriene. Pe lângă TAROM, HISKY, WIZZ Air, care revin de la Arad pe Aeroportul Internaţional Timişoara «Traian Vuia», vor reîncepe operarea şi Lufthansa şi Turkish Airlines”, a transmis Aeroportul Timişoara.

Lucrările la pista de aterizare-decolare au început în 2 noiembrie 2026 şi au constat în reabilitarea suprafeţelor de mişcare a aeronavelor în baza unui contract de 7,6 milioane de lei.

Intervenţiile au vizat o suprafaţă de 36.122 mp şi au ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor tehnice de exploatare şi creşterea durabilităţii infrastructurii aeroportuare. În paralel, în baza altui contract s-au făcut lucrări de modernizare a sistemului de balizaj luminos.

Pe perioada lucrărilor, zborurile au fost direcţionate pe Aeroportul Arad.

Editor : A.P.