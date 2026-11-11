Ludovic Orban spune că Nicușor Dan „l-a dezamăgit” mai mult decât Klaus Iohannis: „Și-a bătut joc de alegători”

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri că dezamăgirea lui faţă de Nicuşor Dan este mai mare decât dezamăgirea faţă de Klaus Iohannis în al doilea mandat, pentru că „este un preşedinte care şi-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încredere”.

„Dezamăgirea mea faţă de Nicuşor Dan este mai mare decât dezamăgirea faţă de Klaus Iohannis în al doilea mandat, dar poziţia mea e publică, cunoscută m-am exprimat public pe tema asta. Cine şi-ar fi putut imagina că un preşedinte poate să încalce aproape toate angajamentele pe care le-a luat în faţa oamenilor, în momentul în care le-a cerut votul, să devină complicele PSD şi al tuturor forţelor care îşi doresc privilegii şi control nedemocratic asupra societăţii româneşti şi asupra punctelor strategice din societatea românească?”, a declarat Ludovic Orban, potrivit News.ro.

El a arătat că „Nicuşor Dan este un preşedinte care şi-a bătut joc de alegătorii care i-au acordat încredere”.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă în care a fost anunțată fuziunea PNL cu Forța Dreptei.

„Colaborarea pe care am avut-o de-a lungul timpului, președintele Partidului Național Liberal îmi oferă garanția deplină atât mie, cât și colegilor mei, că Partidul Național Liberal a revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de reprezentare cu adevărat a alegătorilor care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care să garanteze drepturile și libertățile fundamentale, o Românie care să ofere tuturor celor care vor să câștige cinstit, să-și realizeze destinul posibilități de afirmare și de realizare”, a spus Orban.

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Editor : C.L.B.