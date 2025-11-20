Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.

Potrivit MAE, principalele perturbări vizează:

- Transport aerian: Niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunţate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări.

Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunţat modificări ale programului de zbor până în prezent.

MAE recomandă cetăţenilor români să menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.

- Transport feroviar: Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea reţelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naţionale de Căi Ferate Belgiene - SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) şi filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă.

- Transport public (STIB/MIVB, De Lijn, TEC): Operatorii de transport public anunţă perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic ”foarte restrâns" pe reţeaua bruxelleză între 24 şi 26 noiembrie, iar De Lijn anunţă operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

* https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

* https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

* https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

* https://www.letec.be/

* https://www.delijn.be/

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Belgia: +32(0) 497 428663.

