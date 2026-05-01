MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Marea Britanie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autorităţile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de ameninţare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever - posibilitate foarte ridicată).

După producerea unui atac recent în Golders Green, în nordul Londrei, autorităţile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat şi recomandă prudenţă maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ sau religioase.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă:

* Consulatul General al României la Londra: +44 20 8741 4311; +44 20 8741 3252; +44 20 8741 3955; +44 20 8741 3464; +44 20 8741 8707; +44 20 8741 6657; +44 20 8741 8211; +44 20 8741 2372;

* Consulatul General al României la Manchester: +44 16 1236 0478; +44 16 1236 9687; +44 16 1237 1546; +44 16 1237 5513; +44 16 1236 8995; +44 16 1923 4947;

* Consulatul General al României la Birmingham: +44 12 1820 6427; +44 12 1820 6428; +44 12 1820 6429; +44 12 1820 6430; +44 12 1820 6431; +44 12 1820 6431;

* Consulatul General al României la Edinburgh: +44 13 1524 9491; +44 13 1524 9492.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele telefoane de urgenţă ale oficiilor consulare ale României:
* Consulatul General al României la Londra: +44 77 3871 6335;
* Consulatul General al României la Manchester: +44 75 3560 4342;
* Consulatul General al României la Birmingham: +44 74 8403 6250;
* Consulatul General al României la Edinburgh: +44 79 5185 8445.

Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Adrian Mutu, aproape de revenirea în Italia! E favorit să preia un club din Serie A. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Andrei Borza, transferul verii de la Rapid! Giovanni Becali a făcut anunţul. Toate detaliile mutării. „Vin la...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i...
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte