MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Marea Britanie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autorităţile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de ameninţare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever - posibilitate foarte ridicată).

După producerea unui atac recent în Golders Green, în nordul Londrei, autorităţile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat şi recomandă prudenţă maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ sau religioase.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă:

* Consulatul General al României la Londra: +44 20 8741 4311; +44 20 8741 3252; +44 20 8741 3955; +44 20 8741 3464; +44 20 8741 8707; +44 20 8741 6657; +44 20 8741 8211; +44 20 8741 2372;

* Consulatul General al României la Manchester: +44 16 1236 0478; +44 16 1236 9687; +44 16 1237 1546; +44 16 1237 5513; +44 16 1236 8995; +44 16 1923 4947;

* Consulatul General al României la Birmingham: +44 12 1820 6427; +44 12 1820 6428; +44 12 1820 6429; +44 12 1820 6430; +44 12 1820 6431; +44 12 1820 6431;

* Consulatul General al României la Edinburgh: +44 13 1524 9491; +44 13 1524 9492.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele telefoane de urgenţă ale oficiilor consulare ale României:

* Consulatul General al României la Londra: +44 77 3871 6335;

* Consulatul General al României la Manchester: +44 75 3560 4342;

* Consulatul General al României la Birmingham: +44 74 8403 6250;

* Consulatul General al României la Edinburgh: +44 79 5185 8445.

