MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania

Data publicării:
mae inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, provincia Huelva, din Comunitatea Autonomă Andaluzia.

Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a instituit cod roşu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025.

MAE îi sfătuieşte pe români să respecte instrucţiunile autorităţilor locale, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al oficiului consular al României la Sevilla: + 34 648212169. MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/ES-Spania.html, http://sevilla.mae.ro/contact şi www.mae.ro.

Editor : A.R.

